„Nimeni nu cere imposibilul!”. Rogobete, mesaj despre legeaa salarizării 

Ministrul afirmă că „niciun venit din sănătate să nu scadă” și cere, printre altele, plata gărzilor la valoarea salariului actual și deblocarea angajărilor acolo unde există deficit de personal.

„NIMENI NU A CERUT DUBLAREA SALARIILOR. AM CERUT O LEGE CORECTĂ, CARE SĂ NU DISTRUGĂ ECHILIBRUL DIN SĂNĂTATE.

Sănătatea este un sistem critic pentru funcționarea României. Iar o lege a salarizării care reduce veniturile medicilor, asistenților și celorlalți profesioniști înseamnă, pe termen mediu și lung, exod, reorientare profesională și un deficit și mai mare de personal.

Cred că discuția pentru viitoarea lege a salarizării trebuie să plece de la câteva principii simple.

Niciun venit din sănătate să nu scadă. Aici nu cred că mai avem ce negocia.

Gărzile trebuie plătite la valoarea salariului aflat în plată, nu raportate la nivelul salarial din 2018. Este o inechitate care trebuie corectată.

Rogobete, despre noua lege a salarizării: „Gărzile trebuie plătite la valoarea salariului aflat în plată”

Am schimbat organizarea gărzilor: am introdus posibilitatea gărzilor de 12 ore, am diferențiat gărzile în funcție de specific, am dezvoltat tura a doua în blocurile operatorii și am introdus obligativitatea plății gărzilor pentru medicii rezidenți. Pentru ca aceste măsuri să funcționeze, trebuie însă să avem suficienți oameni și să îi plătim corect.

Trebuie deblocate angajările acolo unde există deficit real de personal. Nu putem cere unui sistem subdimensionat să ofere mai multe servicii cu tot mai puțini oameni.

Trebuie corectate inechitățile dintre anumite categorii profesionale, inclusiv cele care afectează asistenții medicali și personalul din zone cu specific aparte.

Atât. Nimeni nu cere imposibilul.

Alexandru Rogobete: „Niciun venit din sănătate să nu scadă”. Ce schimbări cere

Avem nevoie de o construcție echilibrată, sustenabilă și discutată cu profesioniștii.

Asta înseamnă reformă: să repari ceea ce nu funcționează și să construiești pentru următorii ani”, a postat Alexandru Rogobete.

Reforma salarizării bugetarilor a eșuat să fie adoptată în termenul necesar pentru ca România să primească 770 de milioane de euro din PNRR.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că cele patru partide nu au ajuns la un consens, dar și-au asumat finalizarea legii până la sfârșitul anului.

Viitoarea lege va trebui să respecte anvelopa salarială convenită cu Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că nu toate solicitările sindicatelor vor putea fi acceptate.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, acuză PSD că este principalul responsabil pentru eșecul negocierilor. El susține că PSD a condus Ministerul Muncii timp de patru ani și jumătate fără să prezinte un proiect și fără să organizeze consultări suficiente cu sindicatele.