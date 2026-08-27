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Bugetul pentru Sistemul de Alertă Timpurie crește la 144,5 milioane de lei. Ce urmărește proiectul

Guvernul a aprobat nota de fundamentare pentru proiectul „Sistem de alertă timpurie – SAT (Early warning system)”. Documentul stabilește necesitatea și oportunitatea cheltuielilor pentru această investiție, finanțată prin PNRR.
Bugetul pentru Sistemul de Alertă Timpurie crește la 144,5 milioane de lei. Ce urmărește proiectul
Sursa foto: Guvernul României
Andreea Tobias
27 aug. 2026, 13:31, Politic
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Potrivit noilor date, bugetul proiectului crește de la 106,4 milioane de lei, suma aprobată inițial, la 144,5 milioane de lei. Suma se încadrează în limitele bugetului aprobat prin PNRR pentru acest proiect.

Sistemul SAT este dezvoltat pentru a consolida performanța, reziliența și capacitatea de răspuns la amenințările cibernetice și informaționale. Acestea vizează în special ecosistemul Cărții Electronice de Identitate (CEI). Proiectul urmărește un nivel ridicat de securitate pentru toate componentele implicate în emiterea și gestionarea documentului.

Investiția acoperă și infrastructura IT&C care susține serviciile digitale ale Ministerului Afacerilor Interne. Sistemul are rolul de a proteja resursele informatice necesare furnizării serviciilor publice electronice. Beneficiază atât cetățenii, cât și personalul instituției.

Sistemul presupune o infrastructură informatică sigură și rezilientă. Aceasta facilitează interacțiunea digitală dintre entitățile publice sau private și cetățeni.

Proiectul este finanțat prin Componenta 7 a PNRR, dedicată transformării digitale. Acesta face parte din Investiția 8, privind Cartea Electronică de Identitate și semnătura digitală calificată, respectiv din Jalonul 174. Obiectivul declarat este o abordare integrată și proactivă pentru prevenirea, descurajarea și contracararea agresiunilor cibernetice complexe.

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