Prima pagină » Știrile zilei » Cel mai ieftin oraș din Italia în care îți poți cumpăra casă: 100 mp costă doar 33.100 de euro

Cel mai ieftin oraș din Italia în care îți poți cumpăra casă: 100 mp costă doar 33.100 de euro

Dacă visezi la o casă în Italia, există localități unde prețurile sunt mult sub media națională. În Mosso, în provincia Biella din Piemont, prețul mediu este de doar 331 de euro pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că o locuință de 100 mp ar costa aproximativ 33.100 de euro.
Cel mai ieftin oraș din Italia în care îți poți cumpăra casă: 100 mp costă doar 33.100 de euro
Andreea Tobias
27 aug. 2026, 14:37, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mosso, o localitate din provincia Biella, este cel mai pentru cumpărarea unei locuințe, potrivit unui studiu Idealista. Prețul mediu este de doar 331 de euro pe metru pătrat, astfel că o casă de 100 mp ar costa aproximativ 33.100 de euro.

Pe următoarele locuri se află Mussomeli și Grammichele, ambele din Sicilia, cu 363, respectiv 382 de euro pe metru pătrat.

Cele trei sunt singurele localități din clasament cu prețuri sub 400 de euro/mp, în timp ce media națională ajunge la 1.903 euro/mp.

Studiul arată diferențe uriașe între regiuni, iar în Valea Aostei și Trentino-Alto Adige chiar și cele mai ieftine localități depășesc 1.000 de euro pe metru pătrat.

Articolul complet pe Mediafax Italia:

Recomandarea video

Wall Street Journal: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a-i transmite lui Putin să nu atace NATO
G4Media
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.ro
Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut
Gandul
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune pe final de vară. Mihai Vorophievici anunță câștiguri pe toate planurile
CSID
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia