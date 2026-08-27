Cel mai ieftin oraș din Italia în care îți poți cumpăra casă: 100 mp costă doar 33.100 de euro

Mosso, o localitate din provincia Biella, este cel mai pentru cumpărarea unei locuințe, potrivit unui studiu Idealista. Prețul mediu este de doar 331 de euro pe metru pătrat, astfel că o casă de 100 mp ar costa aproximativ 33.100 de euro.

Pe următoarele locuri se află Mussomeli și Grammichele, ambele din Sicilia, cu 363, respectiv 382 de euro pe metru pătrat.

Cele trei sunt singurele localități din clasament cu prețuri sub 400 de euro/mp, în timp ce media națională ajunge la 1.903 euro/mp.

Studiul arată diferențe uriașe între regiuni, iar în Valea Aostei și Trentino-Alto Adige chiar și cele mai ieftine localități depășesc 1.000 de euro pe metru pătrat.

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