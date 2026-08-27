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Trenul de noapte care te lasă dimineața în Scandinavia. Ar putea avea condiții de lux

Un nou tren de noapte va fi lansat din primăvara anului 2028. Noul tren va face legătura feroviară între Belgia, Olanda și Suedia. operatorul european de transport feroviar ia în considerare introducerea unor servicii de lux, precum paturi duble și băi private.
Trenul de noapte care te lasă dimineața în Scandinavia. Ar putea avea condiții de lux
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
27 aug. 2026, 03:49, Economic
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Compania feroviară European Sleeper a anunțat că își extinde rețeaua de trenuri de noapte în Scandinavia cu o nouă rută care leagă Bruxelles, Amsterdam, Copenhaga și Malmö, potrivit The Independent. 

Astfel, compania își va extinde serviciul spre nordul Europei, legând principalele destinații.

Pentru a călători în Londra, Paris, Stockholm și Oslo este însă necesară o schimbare suplimentară pe parcursul traseului.

Proiectul noului tren de noapte care va lega Bruxelles-ul de orașul suedez Malmö este dezvoltat în parteneriat cu operatorul feroviar german RDC Deutschland, urmând ca trenul să plece din Bruxelles și Malmö începând cu ora 19:00 și să ajungă la destinație la ora 10:00 a doua zi dimineața.

Deocamdată nu s-a stabilit, însă, un program pe zile. Totuși, se cunoaște faptul că primele curse vor începe în primăvara anului 2028. Trenul va avea scaune, cușete, dar și compartimente de dormit.

Se ia în considerare și introducerea unor opțiuni de dormit de lux pe această rută, inclusiv paturi duble și băi private.

Deocamdată nu s-au anunțat prețuri, dar, biletele de la Paris la Berlin pentru „European Sleeper” pornesc de la 80 de euro pentru un compartiment comun.

Alte curse de noapte în Europa

Operatorul olandez și belgian operează și alte servicii de trenuri de noapte în Europa, inclusiv la Berlin, Praga și Amsterdam. 

De asemenea, o nouă rută de călătorie ce face legătura între Bruxelles și Milano va fi lansată din 9 septembrie. Cursa durează 17 ore și jumătate și leagă Benelux de Elveția și Italia.

Compania a declarat că sunt în curs de desfășurare pregătirile pentru o legătură nocturnă Bruxelles-Barcelona, a cărei lansare este prevăzută pentru 2028.

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