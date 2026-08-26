București-Bacău în 2 ore și 11 minute pe autostradă. Încă 46 de kilometri de A7 vor fi deschiși în câteva zile

Drumul pe A7 a fost făcut miercuri seara de Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
„2 ore și 11 minute. Atât a durat drumul pe care l-am făcut în această seară de la București până la Bacău pe autostradă”, susține Irinel Scrioșteanu pe Facebook.
Acesta a vizitat șantierul Autostrăzii A7 în zona nodului rutier situat la intersecția cu Centura Bacăului.
În această zonă se fac ultimele pregătiri pentru darea în trafic a tronsonului de 46 km de autostradă dintre Adjud și Bacău.
Oficialul din Ministerul Transporturilor anunță că „în câteva zile” va fi dat în trafic tronsonul format din două sectoare: Adjud – Răcăciuni (24,5 km) și Răcăciuni – Bacău (21,5 km).
Scrioșteanu anunță că astfel se va putea circuka la nivel de autostradă pe o distanță de aproximativ 286 kilometri între București și Bacău.
El amintește că, în luna decembrie 2025, au fost dați în trafic 50 km din tronsonul Focșani – Bacău.