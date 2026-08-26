București-Bacău în 2 ore și 11 minute pe autostradă. Încă 46 de kilometri de A7 vor fi deschiși în câteva zile

Drumul pe A7 a fost făcut miercuri seara de Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

„2 ore și 11 minute. Atât a durat drumul pe care l-am făcut în această seară de la București până la Bacău pe autostradă”, susține Irinel Scrioșteanu pe Facebook.

Acesta a vizitat șantierul Autostrăzii A7 în zona nodului rutier situat la intersecția cu Centura Bacăului.

În această zonă se fac ultimele pregătiri pentru darea în trafic a tronsonului de 46 km de autostradă dintre Adjud și Bacău.

Se va circula pe 286 de kilometri din A7

Oficialul din Ministerul Transporturilor anunță că „în câteva zile” va fi dat în trafic tronsonul format din două sectoare: Adjud – Răcăciuni (24,5 km) și Răcăciuni – Bacău (21,5 km).

Scrioșteanu anunță că astfel se va putea circuka la nivel de autostradă pe o distanță de aproximativ 286 kilometri între București și Bacău.

El amintește că, în luna decembrie 2025, au fost dați în trafic 50 km din tronsonul Focșani – Bacău.