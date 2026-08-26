One United Properties își evaluează pentru prima dată averea netă la 1,24 miliarde de euro | Cât valorează activele dezvoltatorului imobiliar

Noul indicator are rolul de a oferi o imagine mai apropiată de valoarea actuală a activelor sale, în condițiile în care o parte importantă a proprietăților rezidențiale este reflectată în contabilitate la costul istoric, potrivit reprezentanților companiei.

Active de peste 2 miliarde de euro

La 30 iunie 2026, One United Properties avea active aflate sub control în valoare totală de 2,04 miliarde de euro.

În același timp, raportul dintre datoria externă totală și activele aflate sub control, calculat pe baza valorii ajustate a activului net, a fost de 16,5%. Compania consideră că nivelul reprezintă un indicator solid pentru sectorul imobiliar.

Victor Căpitanu, unul dintre fondatorii One United Properties, a explicat că managementul a decis să publice acest indicator după ce a observat că diferența dintre valoarea contabilă a companiei și valoarea estimată a activelor sale reale s-a mărit în timp.

Calculul pornește de la valoarea estimată în prezent a apartamentelor, terenurilor, clădirilor, creanțelor, numerarului și a altor active, din care sunt scăzute taxele, împrumuturile și celelalte datorii.

De ce diferă valoarea contabilă de valoarea estimată a activelor

Potrivit fondatorului companiei, principala diferență dintre contabilitatea IFRS și valoarea ajustată a activului net apare în cazul proprietăților rezidențiale.

Proprietățile închiriate sunt înregistrate contabil la valoarea de piață, astfel că diferența față de evaluarea utilizată pentru VAN ajustată este redusă. În cazul unei mari părți a proprietăților rezidențiale, însă, contabilitatea folosește costul istoric.

Astfel, valoarea ajustată a activului net încearcă să surprindă mai direct ceea ce compania deține la momentul evaluării, fără a include în calcul fluxurile de numerar viitoare sau profiturile care ar putea fi obținute ulterior.

One United Properties precizează că VAN ajustată este calculată de management pe baza cunoașterii detaliate a activelor, datoriilor și operațiunilor companiei. Indicatorul reprezintă cea mai bună estimare a conducerii privind valoarea netă curentă a activelor și nu este un indicator contabil auditat.

Aproape 4.000 de locuințe sunt în construcție

Portofoliul companiei continuă să fie susținut de proiecte rezidențiale și proprietăți destinate închirierii.

La 30 iunie 2026, One United Properties avea în construcție 3.939 de unități rezidențiale și 43.000 de metri pătrați de proprietăți destinate închirierii.

Valoarea brută de dezvoltare (GDV) cumulată a acestor proiecte era estimată la 1,53 miliarde de euro.

Compania mai avea un portofoliu de terenuri de 538.900 de metri pătrați, aflate fie în proprietate, fie pentru care existau precontracte de cumpărare.

Aceste terenuri beneficiază de drepturi de construire pentru aproximativ 1,34 milioane de metri pătrați de suprafețe supraterane brute, iar valoarea brută de dezvoltare estimată pentru întregul portofoliu ajunge la 2,7 miliarde de euro.

Terenurile ar putea susține alte 11.000 de locuințe

Potrivit estimărilor companiei, terenurile din portofoliu ar permite dezvoltarea a aproximativ 11.000 de unități rezidențiale și a 106.000 de metri pătrați de proprietăți destinate închirierii.

Astfel, pe lângă activele și proiectele aflate deja în dezvoltare, One United Properties dispune de un portofoliu important de terenuri care poate susține proiecte imobiliare în anii următori.

Publicarea VAN ajustate oferă, pentru prima dată, investitorilor o estimare agregată a valorii nete actuale a activelor companiei, însă indicatorul trebuie privit distinct de valoarea contabilă și de indicatorii financiari auditați.