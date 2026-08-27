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Regele Charles și-a stabilit agenda pentru un nou turneu internațional. Ce țări va vizita

Regele Charles al III-lea va efectua în această toamnă un turneu în Bahamas, Guyana și Antigua și Barbuda, într-o vizită care combină agenda diplomatică cu participarea la summitul șefilor de guvern din Commonwealth. Regina Camilla îl va însoți în ultima parte a deplasării.
Regele Charles și-a stabilit agenda pentru un nou turneu internațional. Ce țări va vizita
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
27 aug. 2026, 13:32, Știri externe
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Turneul va începe pe 27 octombrie, în Bahamas, unul dintre cele 14 state din afara Regatului Unit în care Charles al III-lea este șef de stat, potrivit publicației The Independent.

Vizita marchează revenirea monarhului în această țară după mai multe decenii. Charles a mai efectuat o vizită oficială în Bahamas în 1973, pe vremea când era Prinț de Wales.

De aici, regele va merge în Guyana, unde este programată o vizită de stat menită să marcheze 60 de ani de relații diplomatice cu Regatul Unit.

Guyana a fost colonie britanică, a obținut statutul de dominion cu autoguvernare în 1966 și a devenit republică independentă în 1970.

Vizita lui Charles în Guyana are loc la invitația președintelui țării și la solicitarea guvernului britanic. Regele a mai vizitat oficial statul sud-american în anul 2000.

Charles și Camilla, la summitul Commonwealth-ului

Ulterior, Regele Charles și Regina Camilla vor ajunge la St John’s, în Antigua și Barbuda, unde va avea loc, începând cu 1 noiembrie, reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth.

Charles este șeful Commonwealth-ului, organizație care reunește 56 de state independente, multe dintre ele având legături istorice cu Marea Britanie. Din structură fac parte atât economii mari, precum Canada și India, cât și state insulare mici, între care Tuvalu.

Liderii statelor membre se reunesc o dată la doi ani pentru a discuta teme comune, cooperarea politică și economică și proiectele de dezvoltare.

Turneul regal este programat să se încheie pe 4 noiembrie.

Prima vizită oficială a Camillei în Antigua și Barbuda

Palatul Buckingham a transmis că turneul va pune în valoare comunitățile, culturile și natura din cadrul familiei Commonwealth.

Charles a mai vizitat Antigua și Barbuda în noiembrie 2017, după distrugerile provocate de uraganele Irma și Maria. Pentru Regina Camilla, deplasarea din această toamnă va reprezenta prima vizită oficială în acest stat.

În prezent, Charles și Camilla se află în vacanța de vară la Balmoral. Recent, cei doi au participat la o slujbă religioasă în apropierea domeniului, alături de Prințul și Prințesa de Wales și copiii acestora.

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