Premieră în Marea Britanie: Regele Charles al III-lea va dezvălui cât plătește impozit

Decizia face parte dintr-un efort de creștere a transparenței privind finanțele Casei Regale, relatează The Independent. Monarhia britanică este marcată de controversele care îl vizează pe fratele mai mic al suveranului, fostul prinț Andrew.

Informațiile vor fi prezentate joi, în cadrul raportului anual publicat de Palatul Buckingham privind utilizarea fondurilor publice alocate monarhiei. Presa britanică relatează că, pe lângă detaliile despre cheltuielile Casei Regale, va fi făcută publică și valoarea impozitelor achitate de rege pentru veniturile sale private.

Un gest fără precedent după urcarea pe tron

Charles a publicat și în trecut informații despre taxele plătite, în perioada în care era Prinț de Wales. Totuși, aceasta este prima dată când procedează astfel după ce a devenit suveran, în urma decesului reginei Elisabeta a II-a, în 2022.

Potrivit surselor citate de BBC, inițiativa îi aparține regelui și urmărește să consolideze încrederea publicului în instituția monarhiei. Totodată, Prințul William ar urma să adopte aceeași practică și să prezinte propriile informații fiscale într-un raport separat.

Presiuni pentru mai multă transparență

Decizia vine pe fondul solicitărilor formulate de parlamentari și de opinia publică privind o mai mare deschidere în administrarea finanțelor regale.

Presiunile s-au intensificat după scandalurile care îl implică pe fostul prinț Andrew. Acesta a rămas fără titlurile regale în 2025 și este investigat pentru presupuse abateri în exercitarea unei funcții publice, în legătură cu relația sa cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Încă înaintea acestor controverse, Charles anunțase că intenționează să reducă dimensiunea monarhiei și costurile de funcționare. Obiectivul este adaptarea instituției la cerințele unei societăți moderne.

Ce venituri vor fi incluse

Regele nu este obligat prin lege să plătească impozit pe venit. Cu toate acestea, el achită voluntar taxe pentru veniturile sale private, în baza unei înțelegeri existente între Coroană și Guvernul britanic.

Datele care vor fi publicate vizează exclusiv veniturile personale ale suveranului. Acestea provin în principal din domeniile private Balmoral, din Scoția, și Sandringham, din estul Angliei. La acestea se adaugă economiile și investițiile personale.

Nu vor fi incluse sumele primite prin Sovereign Grant, mecanismul prin care statul finanțează activitățile oficiale ale monarhiei. Aceste fonduri sunt destinate exclusiv îndeplinirii atribuțiilor publice ale familiei regale.