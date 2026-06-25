Prima pagină » Știri externe » Premieră în Marea Britanie: Regele Charles al III-lea va dezvălui cât plătește impozit

Premieră în Marea Britanie: Regele Charles al III-lea va dezvălui cât plătește impozit

Regele Charles al III-lea urmează să devină primul monarh britanic care își va face publice impozitele plătite din veniturile personale.
Premieră în Marea Britanie: Regele Charles al III-lea va dezvălui cât plătește impozit
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
25 iun. 2026, 07:49, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Decizia face parte dintr-un efort de creștere a transparenței privind finanțele Casei Regale, relatează The Independent. Monarhia britanică este marcată de controversele care îl vizează pe fratele mai mic al suveranului, fostul prinț Andrew.

Informațiile vor fi prezentate joi, în cadrul raportului anual publicat de Palatul Buckingham privind utilizarea fondurilor publice alocate monarhiei. Presa britanică relatează că, pe lângă detaliile despre cheltuielile Casei Regale, va fi făcută publică și valoarea impozitelor achitate de rege pentru veniturile sale private.

Un gest fără precedent după urcarea pe tron

Charles a publicat și în trecut informații despre taxele plătite, în perioada în care era Prinț de Wales. Totuși, aceasta este prima dată când procedează astfel după ce a devenit suveran, în urma decesului reginei Elisabeta a II-a, în 2022.

Potrivit surselor citate de BBC, inițiativa îi aparține regelui și urmărește să consolideze încrederea publicului în instituția monarhiei. Totodată, Prințul William ar urma să adopte aceeași practică și să prezinte propriile informații fiscale într-un raport separat.

Presiuni pentru mai multă transparență

Decizia vine pe fondul solicitărilor formulate de parlamentari și de opinia publică privind o mai mare deschidere în administrarea finanțelor regale.

Presiunile s-au intensificat după scandalurile care îl implică pe fostul prinț Andrew. Acesta a rămas fără titlurile regale în 2025 și este investigat pentru presupuse abateri în exercitarea unei funcții publice, în legătură cu relația sa cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Încă înaintea acestor controverse, Charles anunțase că intenționează să reducă dimensiunea monarhiei și costurile de funcționare. Obiectivul este adaptarea instituției la cerințele unei societăți moderne.

Ce venituri vor fi incluse

Regele nu este obligat prin lege să plătească impozit pe venit. Cu toate acestea, el achită voluntar taxe pentru veniturile sale private, în baza unei înțelegeri existente între Coroană și Guvernul britanic.

Datele care vor fi publicate vizează exclusiv veniturile personale ale suveranului. Acestea provin în principal din domeniile private Balmoral, din Scoția, și Sandringham, din estul Angliei. La acestea se adaugă economiile și investițiile personale.

Nu vor fi incluse sumele primite prin Sovereign Grant, mecanismul prin care statul finanțează activitățile oficiale ale monarhiei. Aceste fonduri sunt destinate exclusiv îndeplinirii atribuțiilor publice ale familiei regale.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Valentin Stan comentează gestul lui Zelenski de a reînhuma cu onoruri militare un colaborator nazist în Ucraina
Gandul
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
Cancan
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport
Noua casă a lui Grindeanu din Dumbrăvița. Autorizația de construire, eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost amendat de primărie
Libertatea
Singurele 2 uleiuri de măsline sănătoase, potrivit experților în nutriție
CSID
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da