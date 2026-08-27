Patru state UE cer Bruxelles-ului să reia discuțiile privind folosirea activelor rusești pentru Ucraina

Olanda, Polonia, Spania și Suedia au cerut joi Comisiei Europene să reia discuțiile privind utilizarea activelor de stat rusești înghețate pentru a acoperi deficitul uriaș de finanțare al Ucrainei, afectată de război.

Apelul celor patru țări apare într-o scrisoare obținută de POLITICO și adresată șefei politicii externe a Comisiei Europene, Kaja Kallas, și ministrului irlandez de externe, Helen McEntee.

Documentul a fost transmis înaintea reuniunii informale a miniștrilor de externe care va avea loc săptămâna viitoare la Wicklow, în Irlanda.

Scrisoarea, care datează din 27 august, se referă la apelurile pentru redeschiderea discuției despre activele rusești, având în vedere zvonurile că Ucraina ar putea rămâne din nou fără bani. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că țara sa se confruntă deja cu un deficit de 23 de miliarde de euro pentru finanțarea apărării.

„Ucraina are nevoie de mai mult sprijin financiar atât pe termen scurt, cât și pe termen lung”, se arată în scrisoare, transmisă în copie și comisarilor europeni responsabili de economie și extindere, Valdis Dombrovskis și Marta Kos.

„Considerăm că acum este momentul să revenim la problema modului în care putem utiliza în continuare activele imobilizate ale Rusiei în beneficiul Ucrainei.”, este menționat.

Folosirea activelor rusești, blocată de luni întregi

Discuțiile privind folosirea activelor rusești sunt blocate de mai multe luni. În decembrie, liderii UE nu au reușit să ajungă la un acord privind un plan pentru folosirea unor active de stat rusești înghețate în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, destinate Ucrainei.

Majoritatea acestor active de stat se aflau la depozitarul Euroclear din Bruxelles.

Belgia s-a opus atunci planului și a cerut garanții nelimitate din partea celorlalte state membre pentru a se proteja de represalii juridice și financiare din partea Moscovei. Liderii UE au spus că cererea este prea grea de acceptat.

În schimb, statele membre au decis să se împrumute împreună de pe piețele financiare pentru a finanța un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii ar urma să fie acordați Kievului în următoarele 18 luni. Condiția este ca guvernul ucrainean să implementeze unele reforme.

Președintele ucrainean vrea ca UE să pună fondurile la dispoziția Ucrainei cât mai repede, dar acest lucru nu este chiar atât de ușor de implementat.

Obținerea acordului tuturor capitalelor europene ar putea fi dificilă dacă Ucraina trebuie să implementeze mai întâi reformele prevăzute. Va fi un proces îndelungat.

Guvernul belgian a transmis în ultimele săptămâni că este dispus să reia discuțiile privind activele rusești, precizând că are nevoie de garanții financiare din partea celorlalte state UE pentru eventualele represalii ale Rusiei.

Această poziție este urmărită cu atenție de Olanda, Spania, Suedia și Polonia. „Suntem pe deplin conștienți că această chestiune este complexă și că trebuie să căutăm soluții care să țină seama de interesele legitime”, se menționează în scrisoare.

Cele patru state cer, de asemenea, experților Comisiei Europene să analizeze „noi opțiuni” care „să asigure că riscul este împărțit între toate statele membre ale UE și că niciun stat membru nu suportă o povară disproporționată”.