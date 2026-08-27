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Rusia acuză Franța și Marea Britanie că se „joacă cu focul” prin transferul de tehnologie către Kiev

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat joi că Franța și Marea Britanie „se joacă cu focul” prin transferul de tehnologie sensibilă pentru rachete către Ucraina, o mișcare despre care a avertizat că ar putea avea consecințe imprevizibile pentru Paris și Londra.
Rusia acuză Franța și Marea Britanie că se „joacă cu focul” prin transferul de tehnologie către Kiev
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
27 aug. 2026, 13:01, Știri externe
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Maria Zaharova a subliniat, de asemenea, în declarație că Rusia ar putea ataca ținte militare britanice în Ucraina și în afara teritoriului ucrainean, ca răspuns la atacurile Ucrainei împotriva Rusiei efectuate cu rachete britanice, potrivit Le Figaro.

Liderii britanici și francezi s-au angajat luni să ofere Ucrainei un sprijin militar sporit – inclusiv acces la tehnologii clasificate și livrări mai rapide de rachete de apărare aeriană – la o reuniune a aliaților organizată pentru a marca sărbătorile Zilei Independenței de la  Kiev .

Regatul Unit a anunțat luni că va permite Kievului accesul la tehnologii clasificate pentru a lansa propria producție de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune „Storm Shadow”,capabile să efectueze lovituri la mare adâncime asupra teritoriului rus.

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