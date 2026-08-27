Trei persoane au fost rănite grav în Alpi după ce telecabina lor s-a ciocnit de macaraua unui camion

Majoritatea rănilor au fost „cauzate de șoc și comoții cerebrale, iar cei spitalizați au fost aparent toți externați”, a transmis primarul din departamentul francez Isère, în urma incidentului provocat în stațiunea de ski Alpe d’Huez.

Joi, în jurul orei locale 9:30, o cabină care transporta aproximativ cincizeci de persoane pe linia Pic Blanc a lovit brațul unui camion cu macara. Vehiculul părăsea o stație situată la o altitudine de 2.700 de metri, a explicat primarul pentru AFP.

Șoferul ar fi uitat că deasupra trece o telecabină

Poliția anchetează pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Este posibil ca operatorul macaralei să fi uitat că o telecabină trecea pe deasupra, a adăugat primarul.

Deși telecabinele sunt proiectate să se stabilizeze singure în caz de frânare bruscă, „când macaraua a lovit, cabina s-a înclinat și oamenii aflați înăuntru au alunecat afară”, a adăugat primarul.

Șoferul a procedat corect

„Au crezut că vor muri, dar șoferul a reacționat bine, dând cu spatele pentru a îndrepta cabina”, potrivit acestuia.

În total, prefectura a raportat 23 de victime, inclusiv trei persoane cu răni grave care au primit îngrijiri de urgență și 13 cu răni mai puțin grave.

Aproximativ treizeci de pompieri și șapte specialiști salvamontiști de la CRS Alpes au fost mobilizați. De asemenea, o unitate de urgență medico-psihologică a fost activată la centrul sportiv al orașului, au adăugat oficialii.