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Nvidia raportează un trimestru exploziv. Cererea de cipuri de inteligență artificială devine tot mai mare

Cele mai recente rezultate trimestriale ale Nvidia au depășit din nou așteptările de pe Wall Street, veniturile pentru cipurile de inteligență artificială de ultimă generație ale companiei crescând vertiginos, cel mai recent semn că cheltuielile cu infrastructura de inteligență artificială rămân puternice.
Nvidia raportează un trimestru exploziv. Cererea de cipuri de inteligență artificială devine tot mai mare
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
27 aug. 2026, 12:18, Economic
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Compania Nvidia a raportat miercuri un profit net de 59,69 miliarde de dolari, sau 2,46 dolari pe acțiune, pentru perioada mai-iulie. Anul trecut profitul net a fost de 26,42 miliarde de dolari, sau 1,08 dolari pe acțiune, în același trimestru, potrivit AP.

Excluzând anumite elemente, câștigurile au fost de 2,22 dolari pe acțiune, mult peste previziunile consensuale de 2,09 dolari pe acțiune ale analiștilor de pe Wall Street, potrivit FactSet.

Veniturile sunt mai mult decât duble față de anul precedent, ajungând la 96,22 miliarde de dolari, depășind prognoza medie a analiștilor de 92,27 miliarde de dolari.

„IA a atins punctul său de inflexiune. Face o treabă utilă. Token-urile sale sunt productive și profitabile. Acum, calculul înseamnă venituri”, a declarat directorul general Jensen Huang într-un comunicat.

Rezultatele companiei din Santa Clara, California, au depășit în mod regulat ștacheta stabilită de analiști în ultimii trei ani, adesea cu o marjă largă, de când cipurile de ultimă generație de la Nvidia au devenit cele mai bune componente ale inteligenței artificiale.

Pe lângă creșterea profitului și a veniturilor, cheltuielile operaționale ale Nvidia au crescut cu 55%, ajungând la 8,41 miliarde de dolari.

Pentru trimestrul curent, Nvidia a prognozat venituri de aproximativ 108 miliarde de dolari. Analiștii anticipează 104,86 miliarde de dolari.

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