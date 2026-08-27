Inteligența artificială „a intrat” în sala de operație. Premieră mondială pentru îndepărtarea unei tumori pe creier

Rhys Hibbert, tatăl a doi copii din Bedfordshire, și-ar fi putut pierde vederea fără această intervenție, au declarat chirurgii de la University College London Hospital, potrivit BBC.

Instrumentul de IA a analizat în timp real imaginile video din timpul operației și i-a ajutat pe chirurgi să evite vasele de sânge și nervii importanți, dar ascunși, din creier. Astfel, medicii au putut îndepărta în siguranță o cantitate cât mai mare din tumoră.

„Din perspectiva siguranței pacientului, văd fără îndoială beneficiul. Nu există indicatoare rutiere în interiorul capului nostru”, a spus Hibbert.

Cum a descoperit Hibbert

Până în urmă cu 18 luni, Hibbert, în vârstă de 48 de ani și manager într-un departament de relații cu clienții, era sănătos și în formă. Obișnuia să facă în fiecare pauză de prânz o plimbare de aproximativ trei kilometri. În timpul uneia dintre aceste plimbări, și-a pierdut cunoștința și a început să aibă convulsii în mijlocul străzii.

O scanare a creierului a arătat că avea o tumoră necanceroasă de 11 milimetri, care se dezvolta pe glanda pituitară – un organ de dimensiunea unei bile, aflat la baza craniului.

Glanda secretă hormoni esențiali care contribuie la procese precum creșterea, metabolismul și reglarea tensiunii arteriale și a temperaturii corpului.

Foarte important, aceasta se află în imediata apropiere a arterelor carotide, vase esențiale care alimentează creierul cu sânge, precum și a nervilor optici, care controlează vederea.

Pe măsură ce tumora lui Hibbert a început să apese pe nervii optici, câmpul său vizual periferic s-a îngustat.

Extrem de obosit și amețit

Deși nu avea nevoie imediată de operație, Hibbert a început să se împiedice de lucruri și să sufere de oboseală severă și amețeli.

„În cei 18 ani de căsnicie, m-am ridicat mereu din pat și i-am făcut soției mele o cafea, iar eu nu aveam de gând să las această tumoră să mă oprească”, a spus Hibbert.

El a afirmat că cele mai mari efecte ale bolii au fost cele emoționale și psihologice.

Când chirurgii i-au oferit posibilitatea de a fi primul pacient care să beneficieze de operația în care urma să fie utilizat instrumentul lor IA special conceput, nu a ezitat.

„Dacă pacienții nu sunt dispuși să participe la cercetare, cum ar putea medicii să învețe vreodată și cum ar putea medicina să progreseze?”, a spus el.

Intervenția a presupus introducerea unui endoscop – o cameră subțire montată pe o tijă – prin nas până la baza craniului. În acel punct, tumora se afla în apropierea unor structuri, dar era ascunsă în spatele unor straturi de os și de membrană rezistentă.

Identificarea celui mai sigur loc prin care să fie îndepărtată nu era simplă, mai ales pentru că anatomia diferă de la o persoană la alta.

Ratele complicațiilor variază, însă exista o probabilitate de 25-50% ca tumora să nu poată fi îndepărtată în totalitate și o probabilitate de 0,5-2% de lezare a unui vas de sânge major.

Aici a intervenit instrumentul IA.

„Mi-a redat viața”

Pe un al doilea ecran, acesta analiza imaginile video transmise în direct, urmărea instrumentele chirurgicale și marca zonele în care era cel mai probabil să se afle vasele de sânge și nervii, evidențiind regiunile în care tumora putea fi îndepărtată cel mai sigur.

Tehnologia este similară sistemelor de recunoaștere facială de pe telefoane, însă în locul fețelor identifică structuri anatomice importante și adesea ascunse.

Echipa subliniază că instrumentul IA are doar rol de asistență, iar chirurgii păstrează controlul deplin asupra intervenției.

„Când am deschis ochii după operație, am simțit că aveam o vedere de 360 de grade – nu mai văzusem atât de clar de un an. Mi-am recăpătat și energia, iar toate efectele secundare de care sufeream înainte de operație au dispărut. Mi-a redat viața”, a spus Hibbert.