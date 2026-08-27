Substanțele toxice interzise în Europa acum 20 de ani continuă să se răspândească

Substanțele chimice analizate sunt PBDE, adică eteri de difenil polibromurați, utilizați pe scară largă în trecut datorită proprietăților lor ignifuge, potrivit ScienceAlert.

Aceștia au fost adăugați în materiale de construcții, produse electronice, mașini, avioane, textile pentru mobilier și materiale de umplutură – practic, în aproape orice obiect care prezenta risc de incendiu.

Substanțele și-au îndeplinit destul de bine scopul, însă în anii 1990 au început să apară dovezi privind capacitatea lor de a se acumula în natură și în organismul uman.

Un studiu suedez a arătat că PBDE se găseau în laptele matern, concentrațiile crescând rapid între 1972 și 1997. Un studiu realizat în SUA în 2002 a identificat niveluri și mai ridicate de contaminare.

Din acest motiv, substanțele au fost interzise în majoritatea regiunilor lumii, inclusiv în SUA și Europa, la începutul anilor 2000.

Dincolo de prezența lor în organismul uman și în mediu, efectele reale ale PBDE asupra sănătății sunt dificil de stabilit, la fel ca în cazul substanțelor chimice persistente și al microplasticelor.

Totuși, rezultatele acestor cercetări – care au asociat expunerea la PBDE cu cancerul hepatic, tiroidian și mamar și, posibil, cu probleme de sănătate reproductivă – au fost suficiente pentru ca Uniunea Europeană să înceapă să interzică diferite forme de PBDE în 2004.

Cercetătorii au analizat 181 de studii evaluate de experți, care au examinat contaminarea cu PBDE în Europa, pentru a vedea ce efect au avut aceste politici.

Cât de răspândite sunt aceste substanțe

Rezultatele sunt îngrijorătoare: PBDE persistă în mediul european, de la birouri din Spania până la zăpada alpină din zone izolate ale Slovaciei.

Concentrațiile din exterior au fost, în general, mult mai mici decât cele din spațiile interioare și, în mod previzibil, zonele cu cele mai mari niveluri de contaminare au fost cele cu cea mai intensă activitate industrială umană: orașele, fabricile și gropile de gunoi.

Mai multe dintre studiile analizate au sugerat că nivelurile de PBDE din aer și sol sunt în scădere, cel mai probabil ca urmare a interdicțiilor.

Materialele vechi – precum mobilierul și produsele tehnologice –, produsele reciclate, fluxurile de deșeuri, inclusiv apele uzate provenite de la oameni, dar și gropile de gunoi, precum și zonele contaminate, cum ar fi fostele fabrici de textile, terenurile afectate de incendii și centrele de colectare a fierului vechi, continuă să elibereze PBDE în mediu.