De ce tac liderii europeni după vara de coșmar climatic din 2026

Vara cu temperaturi letale și incendii forestiere a arătat un decalaj tot mai mare între alegătorii care cer măsuri climatice concrete și politicienii care evită subiectul, scrie The Guardian. Puțini lideri europeni au vorbit deschis despre criza climatică, în ciuda recordurilor de temperatură din acest sezon.

Discursul liderului radical-stângist francez Jean-Luc Mélenchon a atras atenția săptămâna trecută, la congresul propriului partid, France Insoumise. Acesta a avertizat că schimbările climatice vor obliga oamenii „să schimbe totul – modul în care trăiesc, produc și fac comerț”.

Potrivit unui sondaj recent, Mélenchon ar putea fi principalul rival al lui Le Pen în turul doi. Alegerile prezidențiale franceze au loc anul viitor. Discursul e considerat neobișnuit, pentru că majoritatea politicienilor evită tema climei.

Record de căldură, record de tăcere. Ce se întâmplă cu liderii politici europeni

Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, de două ori mai repede decât restul planetei. Șeful departamentului climatic al ONU, Simon Stiell, spune că efectele „ating niveluri de urgență națională”.

Cotidianul francez Le Monde a scris, într-un editorial dur, că alegătorii se confruntă fie cu tăcere, fie cu demagogie din partea clasei politice. Publicația avertizează că factorii de decizie, de dreapta și de stânga, riscă să-și piardă credibilitatea. Un sondaj Ipsos din iulie arată că protecția mediului a urcat cu 12 puncte în preferințele francezilor, devenind a patra preocupare majoră.

În Marea Britanie, activiști laburiști critică guvernul pentru lipsa unor măsuri climatice concrete, deși alegătorii devin tot mai convinși de necesitatea lor.

Cancelarul german Friedrich Merz a promis măsuri climatice, dar fără să afecteze industria. El este acuzat că evită tema din teama de partidul AfD.

Alegătorii cer măsuri, politicienii evită subiectul. Decalajul care crește în Europa după vara 2026

Există și excepții. Premierul spaniol Pedro Sánchez a spus că schimbările climatice „ucid” și că trebuie atacate cauzele, nu doar consecințele.

Candidatul francez Raphaël Glucksmann a promis o „revoluție ecologică” de 100 de zile, dacă va ajunge președinte.

Climatologul francez Jean Jouzel spune că politicienii trăiesc, în general, cu orizontul unui singur mandat. Pentru el, un adevărat lider are curajul să privească spre termen lung.

Tăcerea a mutat dezbaterea climatică dinspre reducerea emisiilor spre adaptarea locală, cum e aerul condiționat. Marine Le Pen a promis un „plan masiv” privind aerul condiționat, susținând că impactul acestuia asupra climei e minim. Europarlamentarul olandez Gerben-Jan Gerbrandy avertizează că nimeni nu ar trebui să renunțe la politicile care combat cauzele încălzirii.

În Franța, Italia și Spania urmează alegeri în următoarele 18 luni, iar tema climei rămâne, deocamdată, aproape absentă din campanii.