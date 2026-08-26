Examenul „lui Schrödinger” de admitere la liceu. Profesor: Nu are ce căuta în învățământul obligatoriu

„În calitate de profesor, mă pronunț ferm împotriva examenului de admitere la liceu. Este o formă de segregare care nu are ce căuta în învățământul obligatoriu”, a scris Bartic, într-o postare publicată pe Facebook, afirmând că „este un atac direct la adresa egalității de șanse în școlile din România”.

De ce e important?

Poziția profesorului Bartic vine pe fondul disputei din Senat de miercuri, referitoare la proiectul de lege menit să modifice Legea învățământului nr. 198/2023, care a schimbat regulile de admitere la liceu.

Potrivit acestei legi adoptate în 2023, noul sistem de admitere la liceu și Evaluare Națională ar urma să se aplice începând cu vara anului 2027 pentru elevii care vor absolvi atunci clasa a VIII-a.

Legea care a fost aprobată în 2023 viza generația de elevi care în anul școlar 2023-2024 intrau în clasa a V-a, fiind cei care la anul vor absolvi ciclul gimnazial.

Mărul discordiei

Potrivit legii din 2023, o parte din liceele din țară vor avea posibilitatea să organizeze propriul concurs de admitere la liceu pentru maxim 50% dintre locurile pe care le au, urmând ca restul să fie repartizate computerizat, în funcție de notele de la examen.

Concursul de admitere „extra” organizat de licee este prevăzut în art. 101 din Legea 198/2023. Scopul acestei prevederi este acela de a le da posibilitatea liceelor să-și selecteze o parte din elevi, organizând un examen propriu, iar astfel liceele ar putea introduce, la alegere, o treaptă de evaluare în plus față de repartizarea computerizată bazată pe note.

Pentru amânarea „dublului examen” de admitere, USR a depus, săptămâna trecută, un nou proiect de lege, care a fost adoptat, luni, în plenul Camerei Deputaților.

PSD propune ca demersul examenului dublu să fie să fie amânat până în vara lui 2029, adică elevii care atunci vor absolvi clasa a VIII-a să susțină acel examen, pe lângă Evaluarea Națională.

Proiectul legii are o problemă

Miercuri, în timpul dezbaterii în Senat, s-a ajuns la concluzia că există o problemă cu proiectul. Modificările de lege conțin simultan și prevederea de amânare a noului sistem și cea de eliminare a examenului separat.

De aceea s-a decis retrimiterea la Comisia pentru Învățământ, iar propunerea de modificare a legii va intra la vot în Senat din nou, săptămâna viitoare.

„La Comisie s-au adoptat două amendamente, unul care prevede prorogarea, unul care prevede amânarea. Tocmai ca lucrurile astea să le clarificăm, eu vă propun retrimiterea la Comisie și Comisia să stabilească care amendament să rămână acceptat, cel cu prorogarea sau cel cu amânarea”, a propus Zamfir, miercuri.

Examenul de admitere la liceu, un fel de „pisică a lui Schrödinger”

Problema este practic că cele două prevederi se suprapun. Prima se referă la eliminarea examenului, cealaltă se referă la amânarea lui și se pare că ambele sunt valabile.

Prorogarea îi mută aplicarea pentru o generație ulterioară, în timp ce amendamentul USR adoptat în plen îi abrogă prevederile din lege.

Este ca și cum am spune: punem bilete în vânzare din 2029 pentru un tren, însă anulăm cursa, practic nu se știe dacă examenul dublu va fi susținut sau nu, la fel ca dilema pisicii închisă în cutie, propusă de Schrödinger, considerată simultan moartă sau vie, care este, în esență, un paradox.