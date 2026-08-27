„Zi tristă pentru România”. Raluca Turcan acuză PSD că a blocat legea salarizării

Turcan susține că România pierde astfel 4,2 miliarde de lei prevăzute în buget și că inechitățile salariale din sectorul public vor rămâne nerezolvate.

„Zi tristă pentru România. PSD va răspunde pentru pierderea celor 4,2 miliarde de lei și pentru blocarea legii salarizării! O lege importantă atât pentru angajații de la stat, cât și pentru cei din mediul privat.

PSD este principalul responsabil. Cot la cot cu liderii de sindicat!

De ce au fost, de fapt, sacrificați peste un milion de angajați din sectorul public?

1. Pentru că, prin blocarea noii legi a salarizării, rămânem cu toate inechitățile actuale din sistem.

Bugetul statului este pe butuci, după ani de cheltuieli excesive și de creșteri de venituri făcute pe sprânceană, de multe ori în funcție de interese electorale. În următorii ani, cheltuielile statului vor trebui ținute sub control, inclusiv cele salariale. Asta înseamnă că nu mai există spațiu pentru creșteri salariale acordate tuturor.

Tocmai de aceea era nevoie de o nouă lege a salarizării: pentru ca banii disponibili să fie folosiți cu prioritate pentru corectarea inechităților și pentru recuperarea decalajelor celor care au rămas în urmă.

Vorbesc despre angajați din cultură, din anumite zone ale educației și sănătății, precum și din administrația publică. Prin noua lege, acești oameni ar fi putut recupera treptat din decalajele salariale acumulate în timp.

Prin blocarea legii, rămânem însă cu actualul sistem. Iar eventualele creșteri salariale din anii următori se vor acorda în baza legislației existente, cu toate inechitățile ei. Cei rămași în urmă vor rămâne în urmă, în timp ce diferențele față de cei care au deja venituri mari la stat riscă să crească și mai mult.

Am convingerea fermă că mulți vor regreta că s-au lăsat mințiți de PSD și de liderii de sindicat care, pentru a-și consolida propriile poziții, au sacrificat pur și simplu interesele a zeci de mii de salariați.

Pot spune cu tărie că, astăzi, multe sindicate nu mai reprezintă interesele angajaților, ci pe cele ale conducerilor lor, care folosesc angajații ca masă de manevră pentru a-și conserva influența.

2. Este o zi tristă și pentru mediul privat.

Raluca Turcan: Blocarea legii salarizării lasă România fără 4,2 miliarde de lei

În urma manipulărilor din ultima perioadă, mulți angajați din privat s-au întrebat, pe bună dreptate, de ce se vorbește despre venituri mai mari la stat, când pe ei nu-i întreabă aproape nimeni cum se descurcă.

Or, o lege a salarizării care ar fi adus prudență bugetară și ordine în cheltuielile publice ar fi ajutat Guvernul să se concentreze mai mult pe măsuri de stimulare economică, astfel încât să poată crește și veniturile din mediul privat.

3. O astfel de lege ar fi eliminat arbitrariul din stabilirea veniturilor în sectorul public, un mecanism la care PSD este expert, mână în mână cu unii șefi de sindicat.

„Zi tristă pentru România”. Raluca Turcan: „PSD va răspunde pentru pierderea celor 4,2 miliarde de lei”

4. Nu în ultimul rând, pierdem 4,2 miliarde de lei pe care se baza bugetul din acest an.

Acești bani vor trebui compensați. Iar, la modul în care sistemele se opun oricărei reforme, vom vedea cu toții că resursele nu vor veni din zonele în care există risipă și cheltuieli nejustificate, ci tot de la cei care muncesc, contribuie și sunt corecți.

Toți cei care au văzut o soluție în cabala PSD-isto-sindicalistă vor regreta. Și vor înțelege că România avea nevoie de o lege care să aducă echitate, predictibilitate și coerență în politica salarială din sectorul public”, transmite Raluca Turcan.