Prețul gazelor explodează în Europa. Țara care va plăti prima facturile mai mari

Facturile la gaze și electricitate ar putea crește în Europa în această iarnă dacă prețurile angro se mențin suficient de ridicate pentru a ajunge la consumatori, potrivit Euronews.

Prețul de referință pentru gazele naturale în Europa, contractul TTF olandez cu livrare în luna următoare, era tranzacționat marți, mai târziu în cursul zilei, la peste 66 de euro pe megawatt-oră (MWh), după ce depășise anterior 68 de euro. La începutul anului, prețul era de aproximativ 29 de euro/MWh.

Creșterea prețurilor a fost alimentată de îngrijorările tot mai mari ale investitorilor că Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne închisă până în timpul iernii.

Situația apare într-un moment în care nivelul depozitelor de gaze din UE este deja istoric de scăzut înaintea sezonului de încălzire.

Depozitele de gaze ale Europei, „neobișnuit de goale”

Depozitele de gaze din UE erau umplute în proporție de 62,99% la sfârșitul zilei de luni, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe.

„Depozitele de gaze ale Europei sunt neobișnuit de goale pentru această perioadă a anului. Singura altă perioadă din ultimii 15 ani în care stocurile au fost aproape la fel de scăzute a fost în 2021, înaintea ultimei crize majore a gazelor”, a declarat un expert.

Oxford Economics a arătat într-un raport publicat înaintea ultimei creșteri a prețurilor gazelor, că nivelul consumului de gaze din UE este cu aproximativ 15%-20% mai mic decât în 2021.

Instituția a precizat că UE poate funcționa cu niveluri mai scăzute ale stocurilor, însă acest lucru ar presupune o dependență mai mare de importurile de GNL în timpul iernii. Astfel, UE ar fi mai expusă concurenței cu cumpărătorii asiatici pentru încărcăturile disponibile.

În cazul unui război al ofertelor între UE și Asia, prețurile angro ar putea crește și mai mult.

Oxford Economics a spus că UE ar putea fi nevoită să suspende anumite părți ale interdicției privind importurile de gaze rusești dacă oferta s-ar restrânge și mai mult.

Cât de repede ar putea crește facturile gospodăriilor?

Potrivit unui expert, amploarea creșterii facturilor la energie va depinde de durata creșterii prețurilor și de măsura în care acestea vor continua să urce în următoarele luni. La nivelul UE, „gospodăriile cu tarife variabile la gaze ar fi printre primele care ar resimți efectele prețurilor angro mai mari”, a spus ea.

Prețurile gazelor pentru consumatori pot reacționa în câteva luni în țări precum Franța, Italia și Spania. În unele piețe, precum Țările de Jos, transferul este aproape imediat.

Oxford Economics a identificat Italia drept cea mai expusă țară la un șoc al prețurilor gazelor dintre marile economii europene, din cauza „interacțiunii dintre un transfer relativ rapid al costurilor și o dependență considerabil peste medie de gaze”.