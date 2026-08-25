„Americanizarea” Greciei. Valul american lovește Grecia: vedete, zboruri record și miliarde de euro lăsate pe insule

Madonna și-a petrecut o parte din vacanța de vară pe insula Corfu, unde și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 68 de ani. Artista a publicat pe rețelele sociale imagini cu petreceri, plimbări cu barca și peisajele insulei ionice, iar promovarea a fost suficient de importantă încât premierul grec Kyriakos Mitsotakis să îi mulțumească public și să o invite să revină anul viitor.

Madonna nu este însă un caz izolat. Justin Bieber și familia sa au fost văzuți la Porto Heli, în Peloponez, și pe insula Spetses, în timp ce Katy Perry și partenerul ei, fostul premier canadian Justin Trudeau, au ales Mykonos. Actrița Kate Hudson a petrecut timp în Skiathos, iar Rita Ora s-a numărat, la rândul său, printre vedetele care și-au prezentat vacanțele din Grecia milioanelor de urmăritori de pe rețelele sociale.

Presa elenă vorbește deja despre un nou val de celebrități care aleg Grecia și despre avantajul uriaș de imagine obținut de țară fără o campanie publicitară clasică. Fenomenul este cu atât mai important cu cât nu mai sunt vizate exclusiv destinațiile consacrate ale jet-setului, precum Mykonos și Santorini. Corfu, Spetses, Skiathos, Hydra sau diferite zone ale Peloponezului apar tot mai des în fotografiile vedetelor.

Americanii au lăsat 1,74 miliarde de euro în Grecia într-un singur an

În 2025, aproximativ 1,55 milioane de turiști din Statele Unite au vizitat Grecia, potrivit datelor finale ale Băncii Greciei. Numărul lor a crescut ușor, cu 0,2% față de anul precedent, însă veniturile generate de aceștia au avansat mult mai rapid.

Încasările Greciei de la vizitatorii americani au crescut cu 9,7%, până la 1,7367 miliarde de euro. În total, Grecia a încasat anul trecut 23,63 miliarde de euro din turismul internațional, cu 9,4% mai mult decât în 2024.

Datele arată de ce autoritățile de la Atena acordă o atenție atât de mare pieței americane: vizitatorii din SUA sunt relativ puțini raportat la numărul total de turiști, dar au o putere de cumpărare ridicată.

Iar tendința continuă în 2026. Numai în primele cinci luni ale anului, veniturile provenite de la turiștii americani au ajuns la 539 de milioane de euro, în creștere cu 19,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Turismul are o importanță excepțională pentru economia Greciei. Estimările INSETE arată că, atunci când sunt incluse efectele indirecte și induse asupra altor sectoare, contribuția totală poate ajunge în jurul pragului de 30% din PIB.

Record de zboruri directe între SUA și Grecia

Boom-ul american nu se bazează numai pe imaginile publicate de vedete. Grecia și-a extins puternic legăturile aeriene cu Statele Unite.

În sezonul de vârf din 2026, Atena are 103 zboruri directe pe săptămână către nouă destinații americane, față de numai 46 în 2019, înainte de pandemie. Aeroportul din Atena descrie SUA drept una dintre cele mai importante piețe ale sale pe segmentul curselor lung-curier.

Printre orașele conectate direct cu Atena se numără New York, Boston, Chicago, Philadelphia, Atlanta, Washington, Charlotte și Dallas. Extinderea rutelor face mult mai simplă transformarea Greciei dintr-o destinație predominant europeană într-una accesibilă direct pentru o categorie de turiști americani dispuși să cheltuiască mai mult și să petreacă perioade mai lungi în vacanță.

Efectul „Odiseea”: filmul lui Christopher Nolan începe să aducă turiști

Celebritățile nu sunt singura reclamă primită de Grecia. Industria cinematografică produce un al doilea efect, cunoscut drept „set-jetting”: turiștii aleg să viziteze locurile pe care le-au văzut în filme sau seriale.

Cel mai recent exemplu este „The Odyssey”, filmul lui Christopher Nolan inspirat de epopeea lui Homer și turnat inclusiv în Grecia.

Datele easyJet holidays indică o creștere de 18% într-o singură săptămână a rezervărilor pentru Grecia după lansarea filmului. Pentru Corfu, avansul rezervărilor a fost de 28%, iar căutările pentru vacanțe în Peloponez au crescut cu 12%. Interesul a avansat și pentru Kefalonia și Zakynthos.

Grecia cunoaște deja puterea acestui fenomen. Filmul „Mamma Mia!”, turnat parțial pe insula Skopelos, a contribuit la popularizarea destinației în rândul turiștilor străini.

Netflix a ales Grecia drept prima destinație de filmare pentru sezonul final al serialului „Emily in Paris”, producția mutându-se ulterior în Monaco și Paris. Filmările au început în primăvară inclusiv în Mykonos.

În februarie, Brad Pitt a ajuns și el pe insula Hydra pentru filmările la „The Riders”, regizat de Edward Berger.

Succesul are însă și un preț

Explozia turismului nu este privită exclusiv ca o veste bună în Grecia. Economiștii, specialiștii în turism și opoziția au avertizat în repetate rânduri asupra dependenței economiei de acest sector și asupra efectelor turismului excesiv.

Santorini și Mykonos se confruntă deja în perioadele de vârf cu aglomerație severă, presiune asupra infrastructurii și creșterea costurilor locuințelor și serviciilor.

Pentru moment însă, Atena încearcă să transforme momentul favorabil într-o extindere a sezonului și a hărții turistice. Iar combinația dintre vedete, producții cinematografice, zboruri directe și turiști americani cu bugete mari oferă Greciei una dintre cele mai puternice campanii de promovare din ultimii ani.