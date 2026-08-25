Radu Miruță schimbă regulile la CFR. Șefii companiei vor fi evaluați după întârzieri, pierderi și investiții

Ministrul Radu Miruță a anunțat că a semnat ordinul de aprobare a Scrisorii de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR SA, pentru mandatul 2027-2031.

Potrivit ministrului, documentul stabilește indicatori concreți pe care viitorii administratori ai companiei vor trebui să îi îndeplinească.

„Schimbăm regulile jocului la companiile de stat din transporturi pentru a încuraja performanța”, a transmis Radu Miruță.

Întârzierile trenurilor vor fi măsurate și publicate lunar

Printre noile obiective se află măsurarea întârzierilor provocate de infrastructură pentru fiecare tren.

Datele vor fi publicate lunar, atât la nivelul întregii rețele, cât și pentru fiecare magistrală.

CFR SA va trebui să aibă și un program anual pentru eliminarea restricțiilor punctuale de viteză, iar efectul acestora va fi exprimat în minute de călătorie câștigate pe rute concrete, precum București-Constanța, București-Brașov și Cluj-Oradea.

O altă țintă vizează infrastructura modernizată.

Pe magistralele București-Constanța și București-Arad, indisponibilitatea infrastructurii trebuie să scadă cu 8% în fiecare an. Totodată, numărul kilometrilor de restricții de viteză eliminați pe secțiunile modernizate trebuie să fie cel puțin egal cu cel al restricțiilor nou-apărute.

Cel puțin 30% din banii alocați pentru întreținere vor trebui direcționați, potrivit noilor reguli, către protejarea secțiunilor modernizate.

Miruță vrea ca CFR să reducă pierderile cu 5% pe an

Și situația financiară a companiei intră în evaluarea viitorului Consiliu de Administrație.

Pierderea CFR SA trebuie să scadă cu minimum 5% pe an. Reducerea nu va putea fi obținută prin vânzarea de active, diminuarea lucrărilor de întreținere sau amânarea investițiilor.

Costurile de mentenanță trebuie, la rândul lor, să scadă cu 2% pe an în termeni reali.

Ministrul precizează că reducerea costurilor nu va putea fi obținută prin simpla diminuare a programului de întreținere. Dacă acesta este subexecutat, indicatorul de performanță va fi considerat neîndeplinit.

ERTMS trebuie să intre efectiv în funcțiune

Un alt obiectiv important este legat de sistemul european de management al traficului feroviar, ERTMS.

Potrivit documentului prezentat de ministru, tronsonul București Nord-Constanța trebuie să fie autorizat până la finalul anului 2027 și să intre în exploatare comercială în prima jumătate a anului 2028.

Începând din 2028, gradul de utilizare trebuie să fie de cel puțin 95%.

De asemenea, ordinele de circulație transmise și confirmate pe cale electronică ar urma să înlocuiască documentele pe hârtie, cu păstrarea trasabilității.

Datele despre întârzieri vor fi disponibile public

CFR SA va trebui să publice în format deschis datele privind circulația trenurilor și întârzierile.

Potrivit ministrului, acest lucru trebuie realizat în cel mult 18 luni, astfel încât datele să poată fi utilizate inclusiv pentru dezvoltarea unor aplicații destinate călătorilor.

Compania va trebui, de asemenea, să realizeze în 12 luni o contabilitate analitică pe secții de circulație-pilot, iar în 24 de luni la nivelul întregii rețele, pentru a putea fi stabilit cât costă fiecare kilometru de infrastructură.

Indicatori și pentru stații, transportul de marfă și siguranță

Noile obiective vizează și stațiile de cale ferată. Acestea vor intra într-un program multianual care prevede peroane la standarde moderne, informare în timp real și accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Pentru transportul de marfă va fi elaborată o strategie care va urmări timpii de tranzit pe coridoarele europene, trasee competitive și reactivarea unor linii industriale și racorduri, în legătură cu Portul Constanța.

În ceea ce privește siguranța, CFR va trebui să trateze anual toate punctele critice în care vegetația acoperă semnale sau treceri la nivel.

Documentul prevede și un plan pentru funcțiile tehnice esențiale, recrutarea de specialiști și pregătirea angajaților pentru activități de mentenanță și siguranță.

Administratorii pot pierde remunerația variabilă

Unul dintre cele mai importante elemente ale noului sistem este legat de remunerația de performanță.

Remunerația variabilă va fi acordată doar în cazul unui grad de realizare de cel puțin 85%. Sub acest prag, remunerația variabilă va fi zero.

Fiecare proiect major va avea un administrator responsabil, al cărui nume va fi făcut public.

Potrivit lui Radu Miruță, neîndeplinirea la termen a obligațiilor legale poate constitui motiv de revocare. De asemenea, trimiterea în judecată pentru fapte de corupție este prevăzută ca motiv de revocare.

„Calea Ferată Română nu duce lipsă de planuri. A dus lipsă de răspundere. De azi, răspunderea are indicatori, termene și consecințe”, a transmis ministrul.

Procedura de selecție pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR SA este în desfășurare. Mandatul noului Consiliu este prevăzut pentru perioada 2027-2031.