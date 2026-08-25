Radu Oprea îl atacă pe Radu Miruță: „Se laudă nevoie mare cu vrednicia lui de la UM Sadu”

Într-o postare pe Facebook, Radu Oprea îl ironizează, marți, pe Miruță, pe care îl numește „Ministrul «Sfarmă Piatră – 2 cm»”, și spune că acesta „se laudă nevoie mare cu vrednicia lui de la UM Sadu”.

„Bravo, excelent, bucurie mare că sunt două linii noi de producție la fabrică. Ce uită să spună vașnicul susținător de Salvadori este că au fost semnate contractele pentru noile linii de producție în septembrie 2023”, a scris Oprea.

Fostul ministru afirmă că în perioada unui mandat PSD au fost realizate investiții și la alte companii din industria de apărare, printre care UM Sadu, UM Cugir, Fabrica de Arme Cugir și Carfil, toate aflate în portofoliul Romarm.

Oprea îl ironizează în continuare pe actualul ministru, afirmând că acesta ar putea ajunge să „refacă pozele cu copacii în hale cu AI-ul”, dacă se va afla că investițiile au fost începute în timpul unui mandat anterior.

În finalul mesajului, fostul ministru spune că fiecare guvern trebuie să continue proiectele începute anterior și să îmbunătățească lucrurile care nu funcționează.

„Normalitatea, din punctul meu de vedere, este ca fiecare în mandatul său să ne facem treaba, să continuăm ce e bun și să schimbăm ce e mai puțin bun, nu să înnebunim TikTok-ul”, a conchis Radu Oprea.