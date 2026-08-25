Ministerul Energiei, după demisia directorului general al Nuclearelectrica: Intervine în contextul unei noi oportunități profesionale. Anunțul companiei

UPDATE 20.50: „Intervine în contextul unei noi oportunități profesionale”

Ministerul Energiei a reacționat după decizia lui Cosmin Ghiță de a demisiona din funcția de director general al Nuclearelectrica.

„Potrivit informațiilor comunicate Ministerului, decizia domnului Cosmin Ghiță intervine în contextul unei noi oportunități profesionale. Perioada de preaviz a domnului Cosmin Ghiță urmează să fie dispusă conform prevederilor contractului de mandat și deciziei consiliului de administrație”, a transmis ministerul.

Instituția precizează că activitatea Nuclearelectrica și a CNE Cernavodă se desfășoară în continuare în condiții normale, fiind asigurată continuitatea operațională a companiei.

UPDATE 18:53 „Un act unilateral de voință”

„Demisia este un act unilateral de voință. După o perioada de preaviz de 90 de zile, conform contractului, dar care poate fi scurtată cu acordul parților, va urma o selecție pentru un nou titular”, a comunicat purtătorul de cuvânt al Guvernului, la solicitarea jurnaliștilor.

Știrea inițială

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. a transmis ca marți, 25 august a fost notificată cu privire la solicitarea lui Cosmin Ghită, Director General al SN Nuclearelectrica SA, de încetare a contractului de mandat, încheiat cu SN Nuclearelectrica SA.

„Nuclearelectrica va comunica data efectivă la care renunțarea la mandat urmează să își producă efectele. SN Nuclearelectrica S.A. îi mulțumește domnului Cosmin Ghiță pentru contribuția adusă la dezvoltarea companiei pe perioada derulării mandatelor sale de director general al companiei”, a transmis compania.

Cosmin Ghiță a deținut poziția de Director General în cadrul Nuclearelectrica din septembrie 2017.

Conform CV-ului oficial, este absolvent at Bates College din Statele Unite ale Americii, cu specializare în economie politică internațională. Și-a început carieră în SUA în cadrul Chevron, Washington, contribuind apoi la demersurile companiei din România. În perioada 2015-2017 a fost partener în cadrul fondului de investiții privat în energie Amerocap, cu sediul la New York, sprijinind tranzacții și demersuri de atragere de capital în domeniul energiei și al resurselor minerale, în România, Ucraina și Marea Britanie. A deținut ulterior funcția de consilier al Primului Ministru al României pe probleme de securitate energetică și politici energetice.

Cosmin Ghiță este primul român ales în cadrul Main Governing Board al World Association of Nuclear Opertors (“WANO”) contribuind la îndeplinirea obiectivelor acestei asociații internaționale de întărire a securității nucleare și a culturii de securitate nucleară, cu impact asupra tuturor centralelor nucleare din lume. El este fluent în română, engleză, rusă și franceză.

Care este contextul

Decizia vine în contextul în care Centrala de la Cernavodă, operată de companie, este oprită din cauza debitelor extrem de scăzute ale Dunării și la câteva săptămâni de la publicarea concluziilor raportului derulat de Corpul de control al premierului privind activitățile pentru dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești.

Nuclearelectrica este operatorul centralei de la Cernavodă și producătorul național de energie nucleară controlat de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni.

România este în stare de alertă energetică, din 1 august, după oprirea primului reactor de la Cernavodă (700 MW), pe 28 iulie, din cauza debitelor foarte scăzute ale Dunării, care au dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de pe fluviu de la intrarea în țară, cu o cotă de 10-15% din totalul generat la nivel multianual. Centrala de la Cernavodă, oprită total pe 13 iulie, asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția națională de energie.

Sinteza verificărilor și recomandările Corpului de control al premierului a fost transmisă pe 27 iulie, la aproximativ două săptămâni după ce Nuclearelectrica anunțase că a recepționat, pe 14 iulie, de la Ministerul Energiei, acționarul majoritar, o solicitare de convocare a unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a se lua act de o notă de informare a acționarilor Nuclearelectrica privind concluziile și recomandările cuprinse în acest raport. Pe 20 iulie, Nuclearelectrica a anunțat decizia de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 10 / 11 septembrie, având această notă de informare pe ordinea de zi.

Conducerea Nuclearelectrica a transmis de asemenea ulterior acționarilor, printr-o amplă informare la Bursa de Valori București, un punct de vedere față de constatările și recomandările Corpului de control al premierului.

Știre în curs de actualizare.