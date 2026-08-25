Consiliul Concurenței anunță ce s-a întâmplat cu prețul motorinei după reducerea accizei. Cât costă acum

Consiliul Concurenței a anunțat marți că, imediat după reducerea cu 20% a accizei la motorină, aplicată la 16 august, prețul mediu al motorinei standard a scăzut de la aproximativ 10,74 lei/litru la 10,10 lei/litru.

„Astfel, principalii operatori au redus prețul la pompă cu 68 bani/litru. Singura excepție a fost o companie aflată deja sub supravegherea statului, care a aplicat o reducere de 53 de bani/litru”, a transmis instituția printr-un comunicat.

Ca urmare a creșterii ulterioare de aproximativ 13-15 bani/litru, prețul mediu a ajuns la aproximativ 10,23 lei/litru.

„În prezent, motorina este cu aproximativ 50-53 de bani/litru mai ieftină decât înainte de reducerea accizei, ceea ce înseamnă că măsura are efect și prețul plătit de consumator este mai mic”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

El spune că prețul motorinei este influențat nu doar de cotația țițeiului, ci și de evoluția cotațiilor produselor rafinate, de deficitul de motorină și de problemele de aprovizionare.

„Cotațiile internaționale ale motorinei se mențin la niveluri ridicate, iar presiunile asupra prețurilor provin în principal din zona rafinării”, a mai spus președintele Consiliului Concurenței.

Evoluție similară cu cea de pe piețele europene

Consiliul Concurenței arată că evoluția prețurilor carburanților din România, în această perioadă, este similară cu cea de pe piețele europene.

Astfel, pe 17 august, prețul motorinei cu taxe din România era practic egal cu media Uniunii Europene: 2,030 euro/litru în România, comparativ cu 2,033 euro/litru media UE. În intervalul 10-17 august, prețul motorinei din România a crescut cu aproximativ 1%, în timp ce în alte 16 state membre au fost înregistrate creșteri mai mari, de până la 9%.

În același timp, prețul fără taxe era în România cu aproximativ 6% sub media UE: 1,142 euro/litru față de 1,210 euro/litru.

În cazul benzinei, prețurile din România erau chiar mai reduse: cu aproximativ 6% sub media UE pentru prețul cu taxe și cu 8% sub media UE pentru prețul fără taxe.

Pe 24 august, prețul mediu al benzinei standard în România era de aproximativ 9,55 lei/litru.

„În urma recentei modificări a metodologiei de plafonare a adaosului pe piața carburanților, se observă că prețurile din România au scăzut mai puțin în raport cu media europeană decât în perioada aprilie-iunie în care s-a aplicat plafonarea anterioară. Atunci, prețurile cu taxe erau cu până la 10% sub media UE, iar cele fără taxe cu până la 20% mai mici”, mai arată Consiliul Concurenței.

Plafonarea adaosului în aprilie-iunie, respectată

Principalii operatori de pe piața carburanților au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial în perioada aprilie-iunie 2026, potrivit analizei preliminare realizate de Consiliul Concurenței. Astfel, marjele raportate de aceștia nu au depășit nivelul mediu înregistrat în anul 2025.

„Datele analizate până în prezent arată că principalii operatori de pe piață au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial. Analiza este în desfășurare și o vom finaliza în perioada următoare”, a spus Bogdan Chirițoiu.

În cazul principalilor producători și distribuitori incluși în Monitorul Prețurilor, respectiv OMV Petrom, Rompetrol, MOL România și Socar România, datele analizate nu indică marje mai mari în perioada aprilie-iunie 2026 decât cele aferente anului 2025. Pentru Petrotel-Lukoil, Lukoil România și Nis Petrol/Gazprom sunt necesare clarificări suplimentare, deoarece unele dintre informațiile raportate sunt incomplete sau există unele neconcordanțe, transmit reprezentanții Consiliului Concurenței.

Consiliul Concurenței: 65 de situații, încă verificate

Instituția anunță că a analizat datele transmise ANAF de operatorii economici care activează în producția, importul, distribuția și comercializarea benzinei și motorinei.

În total, în baza de date transmisă de ANAF au fost identificați 824 de operatori economici care au raportat informații pentru cel puțin una dintre perioadele analizate, iar pentru 536 dintre aceștia există raportări atât pentru anul 2025, cât și pentru perioada analizată din 2026.

„În urma analizei preliminare au fost identificate 65 de situații în care valorile raportate pentru anul 2026 apar ca fiind mai mari decât nivelul de referință aferent anului 2025, pentru cel puțin unul dintre produsele sau canalele de comercializare analizate. Aceste situații urmează să fie verificate individual și nu reprezintă, în această etapă, constatări finale privind nerespectarea plafonării adaosului comercial”, se mai spune în comunicat.