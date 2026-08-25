Aici turiștii vin cu milioanele: numărul lor îl depășește cu mult pe cel al localnicilor

Datele Eurostat privind nopțile de cazare turistică din 2024 sunt citate de The Independent.

Clasamentul se concentrează pe „regiunile mici” din UE, zone cu populație între 150.000 și 800.000 de locuitori.

Pe primul loc se află Egeea de Sud, regiune care include Cicladele și Arhipelagul Dodecanez, deci și Santorini și Rodos. Aici, turiștii au înregistrat aproximativ 127 de nopți de cazare pe fiecare locuitor. Regiunea a avut 41,5 milioane de nopți de cazare, la o populație de doar 326.000-328.000 de persoane. Este cel mai mare decalaj din UE.

Pe locul doi se află Insulele Ionice, care includ Corfu și Zante, cu 103 nopți pe locuitor. Regiunea a înregistrat peste 20,5 milioane de nopți, la o populație de circa 200.000 de oameni. Grecia a raportat o creștere de 15,4% a numărului de turiști în prima jumătate a lui 2026.

Pe locul trei se află provincia italiană Tirolul de Sud, cu aproape 69 de nopți pe locuitor. Regiunea este poarta de acces spre Dolomiți.

Coasta adriatică a Croației urmează pe locul patru, cu 67 de nopți pe locuitor, zonă care găzduiește Dubrovnik și Split.

Insulele Baleare completează top cinci, cu aproape 60 de nopți pe locuitor. Arhipelagul spaniol atrage turiști pe plajele din Mallorca și în cluburile din Ibiza. Concentrația mare de vizitatori a transformat însă regiunea într-una dintre cele mai afectate de protestele împotriva supraturismului. Mii de locuitori au ieșit din nou în stradă, la Palma și Soller.

La polul opus se află Mayotte, teritoriu francez de peste mări din Oceanul Indian. Regiunea a înregistrat doar jumătate de noapte de cazare pe locuitor, un total de 166.875 de nopți.