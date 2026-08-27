Împrumuturile SAFE, rambursate în 45 de ani. România are 10 ani perioadă de grație

Ministerul Finanțelor a prezentat joi condițiile finanțării, odată cu anunțul privind punerea la dispoziția României a prefinanțării de aproximativ 2,5 miliarde de euro din împrumutul SAFE. Astfel, după perioada de grație de 10 ani, rambursarea fiecărei tranșe se va face în rate anuale egale până la maturitatea finală.

România beneficiază de fondurile atrase de Comisia Europeană de pe piețe, costurile împrumutului fiind cele suportate de Comisie pentru finanțarea instrumentului SAFE, conform metodologiei europene. Sumele pot fi accesate până la 31 decembrie 2030.

Finanțarea nu este acordată integral de la început. Banii sunt puși la dispoziție în tranșe, iar accesarea acestora este condiționată de îndeplinirea jaloanelor asociate proiectelor și achizițiilor incluse în Planul de investiții al României pentru industria europeană de apărare.

„Fiecare tranșă următoare depinde de îndeplinirea jaloanelor asumate. Trebuie să transformăm aceste resurse în proiecte realizate, contracte implementate și investiții care rămân în economia României”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

35 de proiecte finanțate prin SAFE

Planul de investiții al României cuprinde 35 de proiecte. Aproximativ 75% din finanțare este destinată achiziției de echipamente militare, ordinii publice și apărării civile, iar circa 25% infrastructurii rutiere de interes național.

Fondurile acordate României prin SAFE vor fi gestionate de Ministerul Finanțelor, iar coordonarea generală a Planului va reveni Cancelariei Prim-Ministrului. De implementarea proiectelor și achizițiilor din domeniile lor se vor ocupa Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Angajamentele României, independente de SAFE

România și-a asumat, la Summitul NATO de la Haga, din iunie 2025, creșterea graduală a cheltuielilor pentru apărare la cel puțin 3,5% din PIB până în 2035. La acestea se pot adăuga până la 1,5% din PIB pentru investiții conexe în securitate și apărare, inclusiv infrastructură critică și reziliență.

Potrivit Ministerului Finanțelor, aceste angajamente trebuiau finanțate indiferent de existența SAFE. Instrumentul european permite însă accesarea unor împrumuturi pe termen lung, la costurile de finanțare obținute de Uniunea Europeană.

„SAFE nu creează această cheltuială, ci ne ajută să o finanțăm mai eficient și mai sustenabil”, au transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor.