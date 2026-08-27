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„Prețul mare al motorinei are un efect de domino în economie”. Un fost ministru al Energiei cere controale din partea ANPC, ANAF și Consiliului Concurenței

Prețul motorinei a ajuns la 10,40 lei pe litru, iar scumpirea carburanților are efecte asupra bugetelor familiilor și asupra costurilor suportate de companii, transportatori și antreprenori, susține fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, care cere controale din partea autorităților.
Alexandra-Valentina Dumitru
27 aug. 2026, 11:03, Economic
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„Când prețul motorinei ajunge la 10 lei și 40 de bani litrul, asta înseamnă nu numai bani luați direct din bugetul unei familii. Prețul mare are un efect de domino în economie”, afirmă Ivan, pe Facebook.

Potrivit fostului ministru al Energiei, scumpirea motorinei duce la creșterea costurilor pentru cei care merg zilnic la serviciu, pentru părinții care își duc copiii la școală, pentru navetiști, micii antreprenori și transportatori. Efectul se poate vedea, în final, în prețurile produselor și serviciilor.

„Oamenilor nu le pasă de explicații complicate și nici de justificări între instituții. Vor să știe de ce plătesc atât de mult și cine verifică dacă aceste prețuri sunt corecte”, susține Bogdan Ivan.

Ivan cere controale din partea autorităților

În acest context, fostul ministru al Energiei spune că a cerut controale din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Consiliului Concurenței și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

„De aceea am mers personal la ANPC și am cerut controale. Am cerut același lucru Consiliului Concurenței și ANAF, pentru că statul are obligația să îi protejeze în primul rând pe români”, afirmă Ivan.

„Astăzi am fi vorbit despre un preț de peste 11 lei pe litru”

Fostul ministru al Energiei invocă și reducerea accizei cu 70 de bani, măsură despre care spune că a fost inițiată de PSD. Potrivit acestuia, fără această reducere, prețul motorinei ar fi depășit deja 11 lei pe litru.

„Prin legea inițiată de PSD, acciza a fost redusă cu 70 de bani. Fără această măsură, astăzi am fi vorbit deja despre un preț de peste 11 lei pe litru”, susține Ivan.

Bogdan Ivan pune sub semnul întrebării modul în care reducerea fiscală s-a reflectat în prețul plătit de consumatori și cere explicații privind evoluția prețurilor.

„Îmi doresc un stat prezent și activ, care să verifice, să ceară explicații, iar acolo unde găsește nereguli, să intervină. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba: despre a proteja consumatorul final și oamenii de acasă”, a conchis fostul ministru al Energiei.

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