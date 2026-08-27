Nazare: „SAFE nu înseamnă doar înzestrarea Armatei”. Autostrăzi și conexiuni mai bune cu Republica Moldova și Ucraina

„România a încasat ieri (n.r – miercuri) aproximativ 2,5 miliarde de euro prin SAFE – prima tranșă din finanțarea europeană destinată consolidării apărării și securității naționale. În urmă cu doar câteva luni negociam, împreună cu instituțiile implicate, cum poate România să valorifice la maximum instrumentul SAFE, fără să piardă din vedere traiectoria de deficit și sustenabilitatea finanțelor publice. Astăzi avem efectiv la dispoziție prima tranșă dintr-o finanțare totală de aproape 17 miliarde de euro”, a transmis Nazare, pe Facebook.

Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, fondurile permit finanțarea mai ieftină și pe termen lung a angajamentelor de apărare pe care România și le-a asumat deja.

Ce oportunități aduce programul SAFE

Nazare susține că investițiile în apărare pot contribui și la dezvoltarea industriei naționale, prin producție realizată în România, transfer tehnologic, locuri de muncă bine plătite și dezvoltarea industriei naționale. „SAFE înseamnă, așadar, mai multă securitate și o oportunitate reală de industrializare a României”, spune Nazare.

Un element important al programului îl reprezintă cele 4,2 miliarde de euro destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară. Printre proiectele vizate se află sectoare strategice ale autostrăzilor A7 și A8: Pașcani-Suceava-Siret și Moțca-Iași-Ungheni.

„Conexiuni mai bune cu Republica Moldova și Ucraina”

„SAFE nu înseamnă, astfel, doar înzestrarea Armatei. Înseamnă și autostrăzi pentru regiunea Moldovei, conexiuni mai bune cu Republica Moldova și Ucraina, mobilitate economică și militară și proiecte de infrastructură așteptate de foarte mult timp de comunitățile din regiune”, a afirmat Nazare.

Ministerul Finanțelor a asigurat cadrul financiar-bugetar și operațiunile necesare pentru atragerea finanțării, cu respectarea obiectivelor fiscal-bugetare ale României.

Nazare spune că următoarea etapă „avem nevoie de implementare rapidă și de transparență. În limitele impuse de protejarea informațiilor de securitate națională, alocarea banilor, contractarea și stadiul proiectelor trebuie prezentate public, periodic și clar”.

„Stabilitatea economică este parte a securității naționale. SAFE trebuie să însemne apărare mai puternică, infrastructură modernă și cât mai multă capacitate de producție dezvoltată în România”, a mai transmis ministrul interimar al Finanțelor.