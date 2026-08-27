Schimbările climatice ajung în farfurie: seceta forțează Franța să modifice regulile pentru brânzeturile AOP

Măsura vizează în principal alimentația vacilor, afectată de uscarea pășunilor, relatează France 3.

Reguli mai flexibile pentru hrana animalelor

Trei ordine publicate la 26 august în Jurnalul Oficial al Franței permit producătorilor să se abată temporar de la anumite cerințe stricte impuse de sistemul AOP.

În mod normal, o mare parte din hrana vacilor trebuie să provină din zona geografică protejată: Alpii, în cazul Beaufort și Abondance, respectiv masivul Jura pentru Comté.

Seceta din ultimele luni a redus însă puternic cantitatea de iarbă disponibilă, iar autoritățile au permis folosirea într-o proporție mai mare a furajelor și cerealelor din afara arealului tradițional.

Pentru Beaufort, producătorii pot crește cantitatea de cereale administrată animalelor și pot transporta fân pe pășunile alpine. Pentru Abondance, este permisă o reducere mai accentuată a ponderii ierbii pășunate și o utilizare mai mare a furajelor din exteriorul zonei protejate.

În cazul Comté, derogarea este mai limitată și permite, până la sfârșitul lunii octombrie, folosirea parțială a porumbului verde provenit din afara exploatației.

Producătorii admit că gustul se poate modifica

Pierre Poccard, președintele filierei Beaufort, a explicat pentru Radio France că vacile sunt hrănite vara, în mod obișnuit, în principal cu aproximativ 70 de kilograme de iarbă și o cantitate redusă de cereale. Prin derogarea actuală, cantitatea de cereale poate urca până la patru kilograme.

El a admis că schimbarea rației poate influența inclusiv gustul produsului final, deși variații de aromă apar oricum de la un an la altul.

Producătorii insistă însă că măsura este una excepțională și că nu intenționează să transforme derogările într-o regulă anuală.

Seceta, semnal pentru o adaptare pe termen lung

Datele Ministerului francez al Agriculturii arată că, la 10 august, creșterea cumulată a pajiștilor permanente era cu aproximativ o treime sub media perioadei 1989-2018.

Situația furajeră este considerată „foarte degradată” în cea mai mare parte a Franței, iar Institutul Național pentru Origine și Calitate a descris seceta din acest an drept „istorică”.

Au fost aprobate sau sunt în curs de oficializare derogări și pentru alte brânzeturi AOP, între care Reblochon, Cantal, Bleu d’Auvergne și Fourme d’Ambert.