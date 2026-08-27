Reuters: Pentagonul pregătește scenariile pentru forțele americane din Europa. Cel puțin patru variante, pe masă

Pentagonul pregătește cel puțin patru variante privind viitorul desfășurării trupelor americane în Europa, pe care secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, ar urma să le aibă la dispoziție până la începutul lunii noiembrie, potrivit unui document consultat de Reuters.

Documentul Pentagonului, intitulat „Terms of Reference” și care nu a fost detaliat până acum, explică etapele acestei analize interne şi unele criterii care vor fi folosite pentru a evalua fundamentarea deciziilor SUA privind forţele lor din Europa.

Potrivit documentului consultat de Reuters, cel mai înalt general american din Europa va participa la o ședință de informare privind deciziile împreună cu șeful de politică al Pentagonului, Elbridge Colby, până pe 18 septembrie.

Şedinţa respectivă va fi esenţială pentru a se decide opţiunile ce îi vor fi prezentate secretarului apărării american Pete Hegseth, relevă sursa citată.

Pentagonul analizează mai multe scenarii

Evaluarea a fost anunțată de către SUA în luna iunie, iar aliații din NATO se tem că acest lucru va duce la reduceri masive ale efectivelor de aproximativ 80.000 de soldați americani de pe întreg continentul european.

Se preconizează că joi, la sediul Alianței din Bruxelles, Colby va purta discuții cu ambasadorii NATO cu privire la această revizuire.

„Dorim să fim capabili să discutăm despre avantajele și dezavantajele diferitelor opțiuni”, a declarat un oficial al Pentagonului, pentru Reuters, sub protecția anonimatului.

Informațiile vin în contextul în care Washingtonul a spus de mai multe ori că dorește să reducă resursele militare pe care le alocă Europei și ca statele europene membre ale NATO să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria apărare.

Trump, nemulțumit de aliații europeni din NATO

Relatările agenției Reuters vin și după ce președintele american Donald Trump i-a criticat de mai multe ori pe aliații europeni din NATO, spunând că aceștia s-au bazat prea mult timp pe garanțiile de securitate ale SUA, oferind în schimb un sprijin inadecvat în războiul împotriva Iranului.

Printre altele, Trump îi acuză pe unii aliați că nu au acordat accesul la baze și dreptul de survol pentru avioanele de luptă americane sau au făcut-o prea lent.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat o oarecare înțelegere față de dezamăgirea lui Trump, însă a subliniat că mulți dintre aliații europeni s-au arătat cooperanți.

Evaluarea Pentagonului urmează să fie finalizată până în decembrie. Până atunci, administrația Trump trebuie să decidă dacă și în ce măsură va modifica dispozitivul militar american din Europa.

SUA evaluează „loialitatea” aliaților NATO față de politicile lui Trump înainte de reducerea prezenței militare în Europa

Totodată, într-un document trimis recent statelor membre NATO și consultat de Bloomberg, Statele Unite adresează o serie de întrebări pentru a evalua în ce măsură aliații susțin politica administrației Trump.

Printre acestea se numără dacă țara respectivă a susținut „în mod public” politica externă a SUA și ce „restricții” a impus folosirii bazelor sale de către armata americană.

Documentul urmărește și să afle dacă statele NATO cumpără echipamente de la companii americane din industria de apărare. De asemenea, aliații sunt întrebați dacă s-au opus public unor reglementări care „împiedică” acordarea de contracte firmelor din SUA. Una dintre întrebări este: „A demonstrat țara că se aliniază abordării americane «puternică, clară și discretă»?”, formulare care face trimitere la o expresie folosită de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Cu toate acestea, mai mulți aliați văd acest demers drept o încercare de a-i determina să se alinieze ideologic cu Washingtonul în schimbul protecției oferite de SUA, afirmă surse citate de Bloomberg.

O eventuală condiționare a angajamentelor de securitate ale SUA de un asemenea grad de loialitate ar putea schimba profund relația transatlantică construită după Al Doilea Război Mondial.