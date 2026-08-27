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A murit „regina bulinelor”. Yayoi Kusama, una dintre cele mai cunoscute artiste ale lumii, avea 97 de ani

Artista japoneză Yayoi Kusama, supranumită „regina bulinelor”, a murit la vârsta de 97 de ani. Anunțul a fost făcut joi de compania sa, care a precizat că decesul a survenit pe 14 august.
A murit „regina bulinelor”. Yayoi Kusama, una dintre cele mai cunoscute artiste ale lumii, avea 97 de ani
Andreea Tobias
27 aug. 2026, 07:31, Știri externe
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Vestea despre dispariția uneia dintre cele mai cunoscute artiste contemporane a stârnit un val de omagii în întreaga lume. Kusama și-a transformat halucinațiile și traumele personale într-o artă vie, plină de culoare.

Bulinele, plasele și motivele infinitului au devenit semnătura ei de-a lungul unei cariere de mai multe decenii. Compania artistei a transmis că aceasta a continuat să picteze până în ultimele zile ale vieții.

Photo by Karim Ait Adjedjou/ABACAPRESS.COM

„A avut o carieră recunoscută la nivel internațional ca artistă avangardistă pionieră”, se arată în comunicat. Practica sa a cuprins arta vizuală, performance-ul, ficțiunea și poezia, potrivit aceleiași surse, conform AFP.

Născută în 1929, Kusama a fost fiica cea mică a unei familii înstărite din Japonia. A început să-și creeze arta caracteristică încă de la vârsta de 10 ani. Ea a povestit, în autobiografia sa, cum o față de masă cu flori roșii i-a declanșat prima viziune obsesivă. Modelul florilor a acoperit, în mintea ei, tavanul, ferestrele și propriul corp.

Recunoscută rapid datorită perucii roșii și ținutelor cu buline, opera ei exprima o luptă îndelungată cu boala mintală.

La finalul anilor 1950, Kusama s-a mutat în Statele Unite și a devenit o figură importantă a scenei avangardiste newyorkeze. A câștigat faimă cu picturi de mari dimensiuni și cu „happenings” provocatoare din anii 1960, care includeau pictura corporală. De-a lungul carierei, a lansat și o linie de modă și a înființat „Biserica Auto-Anihilării”.

Credit Image: © Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire)

Revenită în Japonia în anii 1970, Kusama s-a internat voluntar într-un spital de psihiatrie din Tokyo. Acolo a locuit și a lucrat pentru tot restul vieții sale. Sculpturile ei în formă de dovleac, printre care cea de pe insula Naoshima, au atras mulțimi uriașe. Camerele infinitului și instalațiile sale imersive s-au vândut, de-a lungul timpului, cu milioane de dolari.

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