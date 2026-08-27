Bufnițe, arici și capibara, în cafenelele din Japonia. Guvernul lansează o anchetă

Japonia are sute de astfel de cafenele. Potrivit activiștilor, animalele sunt uneori ținute în spații înguste. Popularitatea acestor localuri ar favoriza, de asemenea, capturarea și comerțul ilegal cu specii sălbatice rare.

Ancheta pe teren va începe luna viitoare, a declarat pentru AFP un responsabil al Ministerului Mediului, care a cerut anonimatul.

Autoritățile vor aduna mai întâi informații de bază, precum numărul localurilor și al animalelor găzduite. Ministerul va verifica dacă spațiile respectă legislația în vigoare. Se va urmări dacă animalele au suficient loc și cu ce frecvență sunt curățate locațiile.

„Am putea efectua apoi inspecții la fața locului dacă identificăm unități care par să încalce regulile”, a declarat oficialul. Decizia de a lansa ancheta a venit în urma recomandărilor unui grup de experți în bunăstarea animalelor.

Japonia anchetează cafenelele cu animale. Bufnițe, arici și capibara, în centrul verificărilor

Organizațiile de protecție a animalelor sunt de mult timp îngrijorate de aceste localuri. Vizitatorii pot interacționa aici cu porci pitici, arici, bufnițe și șerpi.

O anchetă a WWF Japonia din 2025 a arătat că unele cafenele dețineau specii pe cale de dispariție. Acestea erau incluse pe Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Printre acestea se aflau și specii protejate prin convenția CITES, care reglementează comerțul internațional cu animale sălbatice.

Raportul a semnalat și un nivel insuficient de igienă în unele localuri. Vizitatorii nu erau încurajați să se spele pe mâini după contactul cu animalele. În interior au fost detectate și bacterii patogene.

„Aceste companii se bazează pe contacte strânse care pun pe primul plan divertismentul clienților, în detrimentul nevoilor animalelor”, a declarat Laila Imai, coordonatoarea campaniei din Asia a organizației PETA.

Ea a menționat că vidrele, capibara, ratonii, bufnițele și reptilele sunt printre speciile cele mai expuse. Potrivit ei, animalele sunt supuse manipulărilor constante, zgomotului și blițurilor aparatelor foto pe tot parcursul zilei.