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Descoperire surprinzătoare la restaurarea unui simbol al Brașovului. Au fost găsite sisteme vechi de 300 de ani

Descoperire surprinzătoare pe un șantier. Sisteme de drenare a apei din zidurile unuia dintre simbolurile Brașovului, construite în urmă cu 300 de ani, au fost găsite în timpul lucrărilor de restaurare.
Descoperire surprinzătoare la restaurarea unui simbol al Brașovului. Au fost găsite sisteme vechi de 300 de ani
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Foto: Primăria Brașov
Cosmin Pirv
26 aug. 2026, 16:03, Life-Inedit
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Descoperirea a fost făcută pe șantierul de restaurare a Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului, unde se lucrează în această perioadă atât la interior, cât și la exterior. Sunt în desfășurare lucrări de restaurare a picturilor și intervenții la instalațiile electrice, precum și lucrări la tencuielile exterioare.

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În zona de sud a bisericii, între paraclisul de sud și altar, se desfășoară și săpături arheologice.

Descoperire: Sisteme vechi de drenare a apei

Una dintre problemele importante pe care restauratorii încearcă să le rezolve este umiditatea din zidărie. În jurul bisericii sunt realizate lucrări pentru a împiedica apa să urce prin ziduri, după ce au fost constatate infiltrații importante.

În timpul acestor intervenții au fost descoperite vechi sisteme de drenare a apei, unele datând de aproximativ 300 de ani.

„În această etapă au fost curățate zonele în care am constatat infiltrații importante de apă. În urma intervențiilor, am descoperit drenurile construite de-a lungul timpului pentru protejarea zidurilor bisericii, unele dintre ele având chiar și aproximativ 300 de ani”, a declarat preotul Valentin Moșoiu.

Acesta a explicat că restauratorii trebuie să stabilească acum care dintre aceste sisteme mai sunt funcționale și pot fi păstrate.

Termen de finalizare: decembrie 2028

În paralel, în jurul bisericii se realizează lucrări de injectare a unor substanțe speciale pentru întreruperea ascensiunii capilare a apei în zidărie. Tencuiala afectată de umezeală și exfoliată este decopertată și urmează să fie refăcută cu materiale adecvate lucrărilor de restaurare.

Se lucrează și la restaurarea tâmplăriei ferestrelor de la turnul mare, turnurile mici și turnul cu ceas. După montarea paratrăsnetelor pe fiecare turn, schelele vor fi coborâte treptat, pentru continuarea lucrărilor la tencuieli și la zidurile bisericii.

Lucrările de restaurare a Bisericii „Sfântul Nicolae” au început la 1 august 2025 și vizează consolidarea monumentului, restaurarea picturilor, refacerea finisajelor interioare și exterioare, modernizarea instalațiilor și punerea în valoare a bisericii și a celor două paraclise, „Buna Vestire” și „Înălțarea Domnului”.

Valoarea totală a proiectului este de 24.776.325,57 lei, cu finanțare prin Programul Regiunea Centru 2021–2027. Perioada de implementare este 16 iulie 2025 – 15 decembrie 2028.

 

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