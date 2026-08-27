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Trei prieteni au transformat o fermă într-un loc de poveste. Cina se ia lângă lac

Trei prieteni au lăsat în urmă viața din marile orașe și au transformat o fermă din centrul Sardiniei într-un restaurant neobișnuit. Preparatele sunt gătite la foc și pe jar, iar clienții iau masa în aer liber, lângă lacul San Sebastiano, până după miezul nopții.
Trei prieteni au transformat o fermă într-un loc de poveste. Cina se ia lângă lac
Petru Mazilu
27 aug. 2026, 09:06, Life-Inedit
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Trei prieteni au transformat o fermă din centrul Sardiniei într-un restaurant neobișnuit, construit în jurul focului și al produselor locale.

Locul, deschis pe 15 august, funcționează deocamdată doar trei seri pe săptămână, iar clienții iau masa în aer liber, lângă lacul San Sebastiano.

O parte dintre ingredientele folosite provin din fermele din apropiere, iar preparatele sunt gătite pe jar sau în apropierea focului.

Fondatorii vor să extindă proiectul cu producție agricolă, ciuperci, produse alimentare și, în cele din urmă, spații de cazare.

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