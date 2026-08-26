Stewardesă la 64 de ani. O companie aeriană recrutează masiv persoane de peste 50 de ani

Compania aeriană low-cost easyJet lansează o nouă campanie de recrutare pentru a angaja mai mulți lucrători în vârstă în calitate de membri ai echipajului de cabină, scrie The Mirror.

Inițiativa vine în continuarea succesului unei campanii anterioare din 2022, în urma căreia numărul membrilor echipajelor de cabină cu vârste de peste 50 de ani s-a dublat, ajungând la peste 600, iar cel al celor cu vârste de peste 60 de ani aproape a crescut de patru ori.

Stewardesă la 64 de ani

Printre cei care au făcut acest pas s-a numărat Francesca Hicks, în vârstă de 64 de ani, fostă secretară și asistentă medicală. Ea a participat la o zi a porților deschise, și-a depus apoi dosarul și a trecut printr-o serie de interviuri înainte de a se alătura cursului de formare pentru personalul de cabină al EasyJet.

După optsprezece luni, ea este acum un membru al echipajului de cabină complet calificat și a zburat de peste 250 de ori.

„Când a apărut oportunitatea de a mă alătura echipei easyJet ca membru al echipajului de cabină, am profitat imediat de ocazie. Știam că dețineam deja toate competențele necesare pentru acest post”, a spus ea.

Plus de experiență

EasyJet afirmă că noul val de angajați mai în vârstă a adus cu sine ani de experiență și un entuziasm semnificativ.

Michael Brown, directorul serviciilor de cabină la easyJet, a declarat: „Ne dorim ca mai multe persoane de peste 50 de ani să-și depună candidatura, deoarece acestea nu numai că își aduc competențele existente pentru a excela într-o carieră la easyJet, ci și o bogată experiență de viață apreciată atât de clienții noștri, cât și de colegi”.

EasyJet afirmă că creșterea numărului de angajați de peste 50 de ani a adus, de asemenea, o puternică „cultură a mentoratului” în rândul echipajului easyJet. Peste jumătate dintre angajații mai în vârstă chestionați au declarat că se simt ca niște mentori pentru colegii mai tineri.