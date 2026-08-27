Pensii aproape duble pentru unii vârstnici din Ungaria. Péter Magyar anunță noul prag minim

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2027, cea mai mică pensie pentru limită de vârstă va fi stabilită la 120.000 de forinți, în cadrul măsurilor sociale asumate de guvernul TISZA.

Într-o postare publicată pe Facebook, Magyar a afirmat că decizia a fost luată de guvern și că pentru o parte dintre beneficiari veniturile din pensii ar putea ajunge chiar să se dubleze.

Medicamente fără TVA și taxă redusă pentru lemnele de foc

Măsura privind pensiile face parte dintr-un pachet mai amplu destinat în special persoanelor vârstnice cu venituri reduse.

Magyar a amintit și eliminarea TVA pentru medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală, precum și reducerea TVA pentru lemnele de foc de la 27% la 5%. Liderul TISZA susține că aceste decizii ar urma să îmbunătățească nivelul de trai pentru sute de mii de persoane în vârstă.

Cele două măsuri fiscale se regăseau și în programul prezentat anterior de TISZA. Documentul prevedea TVA zero pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă și o cotă de 5% pentru lemnele de foc.

Alte măsuri pentru pensionari sunt în pregătire

Péter Magyar a precizat că executivul lucrează și la punerea în aplicare a altor angajamente asumate față de pensionari, urmând ca detaliile să fie prezentate după adoptarea deciziilor finale.

Programul TISZA destinat vârstnicilor prevede, între altele, majorări suplimentare pentru pensiile mici și acordarea unui sprijin anual de până la 200.000 de forinți prin intermediul cardului SZÉP pentru pensionarii eligibili. Forma finală a unor astfel de măsuri depinde însă de legislația și normele de aplicare adoptate de autorități.

Măsuri cu interes și pentru comunitatea maghiară din România

Evoluțiile privind sistemul de pensii din Ungaria pot prezenta interes și în România, inclusiv pentru persoanele care au lucrat în statul vecin sau au perioade de cotizare realizate în ambele țări.

În mesajul său, Magyar a prezentat pachetul drept o formă de sprijin pentru persoanele care au contribuit prin munca lor la dezvoltarea Ungariei și a afirmat că politica guvernului urmărește să ofere vârstnicilor condiții de trai mai bune.