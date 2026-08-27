Prima pagină » Știri externe » Bilanțul inundațiilor din Nepal: 160 de morți, sute de turiști, dispăruți

Bilanțul inundațiilor din Nepal: 160 de morți, sute de turiști, dispăruți

Sute de cetățeni străini sunt dați dispăruți în Nepal, după ce inundațiile fulgerătoare devastatoare de miercuri au provocat moartea a cel puțin 160 de persoane.
Bilanțul inundațiilor din Nepal: 160 de morți, sute de turiști, dispăruți
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
27 aug. 2026, 05:58, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Inundațiile au măturat brusc localitățile și au blocat traficul în unele zone. În imagini publicate pe X din momentul viiturii se vede cum cetățenii, turiști, dar și muncitori, fug din calea torentului brusc, asemănător cu o avalanșă. Pe imaginile filmate cu ajutorul dronelor se vede cum drumurile au fost distruse, iar clădirile au fost îngropate de apele învolburate, de culoarea cimentului ud, potrivit Associated Press. 

Alte imagini au arătat blocuri întregi îngropate acoperite de noroi până la etajul 2, din districtul Nuwakot din Nepal, grav afectat, după trecerea torentului. Resturi atârnau de crengile copacilor și de cabluri, vehiculele erau îngropate, iar unii supraviețuitori șocați erau acoperiți de noroi.

Potrivit bilanțului actualizat oferit de Poliția din Nepal, cel puțin 160 de persoane au murit în urma inundațiilor fulgerătoare masive.

Potrivit Consiliului pentru Turism din Nepal, dar și a Ministerelor de Externe din mai multe țări, citate de France-Presse, cel puțin 341 de străini, turiști, dar și muncitori au dispărut.

Excursioniști și alpiniști din întreaga lume vin în număr mare în această țară din Himalaya pentru a urca pe muntele Everest.

Printre turiștii dați dispăruți se numără cetățeni din țări europene precum Ucraina, Italia, Marea Britanie, Portugalia. Au dispărut și cetățeni din alte țări, între care SUA, Africa de Sud, Japonia sau Australia, dar și Coreea de Sud.

În viitură au dispărut 341 de străini și 93 de cetățeni din Nepal

În urma inundațiilor au dispărut și 93 de cetățeni din Nepal, potrivit Consiliului de turism din această țară.

Din țara vecină, India, au dispărut 142 de cetățeni. Potrivit oficialilor guvernamentali din mai multe țări, 34 de australieni sunt de negăsit, 5 cetățeni japonezi, doi cetățeni portughezi, doi italieni, 53 de ucraineni, 4 turiști sud-africani, 9 muncitori sud-coreeni, 12 cetățeni din Marea Britanie, 17 cetățeni din Malaysia, și un olandez.

 

De asemenea, unui număr de 111 turiști dispăruți nu li se cunoaște naționalitatea. Dispariția acestora a fost anunțată de mai multe agenții de turism.

În urma inundațiilor din Nepal, MAE de la București a anunțat că nu există români dați dispăruți.

Experții au afirmat că dezastrul a fost provocat de prăbușirea unui ghețar în regiunea Himalaya, afectată de încălzirea climatică.

Recomandarea video

Wall Street Journal: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a-i transmite lui Putin să nu atace NATO
G4Media
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.ro
Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut
Gandul
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune pe final de vară. Mihai Vorophievici anunță câștiguri pe toate planurile
CSID
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia