Bilanțul inundațiilor din Nepal: 160 de morți, sute de turiști, dispăruți

Inundațiile au măturat brusc localitățile și au blocat traficul în unele zone. În imagini publicate pe X din momentul viiturii se vede cum cetățenii, turiști, dar și muncitori, fug din calea torentului brusc, asemănător cu o avalanșă. Pe imaginile filmate cu ajutorul dronelor se vede cum drumurile au fost distruse, iar clădirile au fost îngropate de apele învolburate, de culoarea cimentului ud, potrivit Associated Press.

Alte imagini au arătat blocuri întregi îngropate acoperite de noroi până la etajul 2, din districtul Nuwakot din Nepal, grav afectat, după trecerea torentului. Resturi atârnau de crengile copacilor și de cabluri, vehiculele erau îngropate, iar unii supraviețuitori șocați erau acoperiți de noroi.

Potrivit bilanțului actualizat oferit de Poliția din Nepal, cel puțin 160 de persoane au murit în urma inundațiilor fulgerătoare masive.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Potrivit Consiliului pentru Turism din Nepal, dar și a Ministerelor de Externe din mai multe țări, citate de France-Presse, cel puțin 341 de străini, turiști, dar și muncitori au dispărut.

Excursioniști și alpiniști din întreaga lume vin în număr mare în această țară din Himalaya pentru a urca pe muntele Everest.

Printre turiștii dați dispăruți se numără cetățeni din țări europene precum Ucraina, Italia, Marea Britanie, Portugalia. Au dispărut și cetățeni din alte țări, între care SUA, Africa de Sud, Japonia sau Australia, dar și Coreea de Sud.

În viitură au dispărut 341 de străini și 93 de cetățeni din Nepal

În urma inundațiilor au dispărut și 93 de cetățeni din Nepal, potrivit Consiliului de turism din această țară.

Din țara vecină, India, au dispărut 142 de cetățeni. Potrivit oficialilor guvernamentali din mai multe țări, 34 de australieni sunt de negăsit, 5 cetățeni japonezi, doi cetățeni portughezi, doi italieni, 53 de ucraineni, 4 turiști sud-africani, 9 muncitori sud-coreeni, 12 cetățeni din Marea Britanie, 17 cetățeni din Malaysia, și un olandez.

Ground level footage shows people running for their lives as a sudden flash flood tears through the Nepal–Tibet region pic.twitter.com/kTY1bg2HJJ — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

De asemenea, unui număr de 111 turiști dispăruți nu li se cunoaște naționalitatea. Dispariția acestora a fost anunțată de mai multe agenții de turism.

În urma inundațiilor din Nepal, MAE de la București a anunțat că nu există români dați dispăruți.

Experții au afirmat că dezastrul a fost provocat de prăbușirea unui ghețar în regiunea Himalaya, afectată de încălzirea climatică.