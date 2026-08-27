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Premierul Qatarului, vizită la Teheran pentru negocieri de pace. Aproape jumătate de an de război în Orient

Prim-ministrul Qatarului va fi prezent, joi, la Teheran, pentru a relansa dialogul diplomatic menit să medieze războiul din Orient, după ce SUA și Iran și-au adresat reciproc acuzații legate de promisiunea făcută de Washington privind intensificarea presiunii economice asupra Teheranului, prin impunerea de sancțiuni asupra partenerilor comerciali ai Iranului.
Premierul Qatarului, vizită la Teheran pentru negocieri de pace. Aproape jumătate de an de război în Orient
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
27 aug. 2026, 04:52, Știri externe
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Premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, va discuta despre continuarea eforturilor de mediere și despre alte evoluții din regiune în cadrul vizitei sale la Teheran de joi, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministrului de Externe din Iran, Esmaeil Baghaei, citat de Reuters. 

Într-o postare publicată pe X, reprezentantul MAE din Iran a anunțat că șeicul Mohammed va aborda, și problema libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, dar și necesitatea de a reveni la statu quo-ul de dinainte de 28 februarie.

Oficialul qatarez va discuta cu partea iraniană cu privire la modalități de „reducere a tensiunilor și de creare a condițiilor propice dialogului”.

Qatarul, este țară vecină a Iranului, dar și aliat al SUA. Doha a acționat ca mediator în culise și a jucat un rol direct în obținerea armistițiului din iunie, care a dus, pentru o scurtă perioadă, la încetarea focului.

Iranul folosește strâmtoarea Ormuz ca pârghie de presiune

Înainte de război, strâmtoarea era deschisă, însă de atunci Iranul a folosit controlul asupra strâmtorii ca mijloc de presiune, dar și sursă de venit, prin impunerea unor taxe asupra navelor, demers pe care SUA l-a respins.

„Nu s-a finalizat încă un acord cu Omanul privind Strâmtoarea Ormuz”, a declarat pentru Reuters o sursă iraniană de rang înalt, adăugând că discuțiile privind detaliile unui acord continuă.

Acest lucru părea să contrazică o declarație a generalului de brigadă Hossein Mohebbi, purtător de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), care a afirmat că Iranul și Omanul „au ajuns la rezultate acceptabile pentru ambele părți” cu privire la controlul strâmtorii și la veniturile generate de aceasta.

Aproape jumătate de an de război

Vizita are loc în contextul în care războiul se apropie de a șasea lună, luptele fiind în mare parte suspendate, dar fără ca vreo soluție diplomatică să se întrevadă.

Memorandumul de înțelegere semnat în iunie între SUA și Iran după negocierile mediate de Pakistan a eșuat, la începutul lunii iulie, din cauza divergențelor privind strâmtoarea, după cum anunțase Trump la acea vreme.  Atunci s-au petrecut din nou o serie de atacuri, care au fost urmate de represalii.

De aproape o lună însă, SUA și-a schimbat abordarea. CENTCOM nu a mai raportat atacuri de aproape o lună, însă Washingtonul mizează mai mult pe presiunea economică, anunțând planuri de a izola Iranul de partenerii săi comerciali prin sancțiuni sporite ce vizează sectoare precum tehnologie și transporturi maritime. Sacțiunile americane asupra aliaților Teheranului au vizat și companii din Hong Kong și în China continentală.

China cumpără 90% din petrolul iranian, iar extinderea sancțiunilor SUA ar provoca o criză majoră în relațiile celor două țări. 

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