Cod galben pe râuri din jumătate de țară. Viiturile pot lovi cu intensitate mai mare în patru județe

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare Cod galben, valabilă de joi, 27 august, ora 12:00, până vineri, 28 august, ora 10:00, pentru mai multe cursuri de apă din țară.

Avertizarea vizează sectoare de râuri din bazinele hidrografice Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Bistrița – afluent al Siretului și Trotuș, precum și râurile din Dobrogea.

Potrivit hidrologilor, în contextul situației hidrometeorologice și al precipitațiilor prognozate, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie.

Sunt posibile, de asemenea, viituri rapide pe râurile mici, care pot provoca inundații locale. Debitele și nivelurile cursurilor de apă pot crește, existând posibilitatea depășirii Cotelor de Atenție.

21 de județe sunt vizate de avertizare

Sectoarele de râuri aflate sub Cod galben traversează sau se află în județele Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vâlcea.

INHGA atrage însă atenția asupra unui risc mai ridicat pe anumite râuri mici din Argeș, Dâmbovița, Prahova și Harghita, unde fenomenele potențial periculoase se pot manifesta cu probabilitate și intensitate mai mari.

Recomandări pentru populația din zonele expuse

Hidrologii le recomandă oamenilor din regiunile vizate să evite deplasările și traversarea cursurilor de apă în timpul manifestării fenomenelor periculoase.

Populația este sfătuită să nu se apropie de malurile râurilor sau de zonele deja inundate și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în locuri expuse viiturilor.

Totodată, INHGA recomandă respectarea indicațiilor transmise de autoritățile locale și urmărirea comunicărilor oficiale privind evoluția situației hidrometeorologice, în condițiile în care viiturile rapide de pe cursurile mici de apă se pot forma într-un interval scurt.