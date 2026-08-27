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Cod galben de furtuni în București. ANM anunță fulgere și vânt puternic în Capitală

ANM a emis un cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ în București, valabil până vineri la ora 01:00.
Cod galben de furtuni în București. ANM anunță fulgere și vânt puternic în Capitală
Sursa foto: Mediafax Foto/Adriana Neagoe
Ioana Târziu
27 aug. 2026, 10:22, Știrile zilei
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Joi, începând cu ora 10:00 și până vineri la ora 01:00, ANM a emis un cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ în București.

Conform ANM, de joi de la ora 10:00 și până vineri la ora 09:00, cerul va fi înnorat în Capitală.

Începând cu orele după-amiezii, vor fi averse cu cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de
peste 20 l/mp, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale de 50…70 km/h. Vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 15…17 grade.

Vineri, în intervalul 09:00 – 20:00, vremea va deveni frumoasă în Capitală. Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări dimineața, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de 30…35 km/h). Temperatura maximă va fi de 27…28 de grade.

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