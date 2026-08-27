Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri asupra Ucrainei: 258 de drone și mai multe rachete

Potrivit liderului de la Kiev, atacul Rusiei a vizat infrastructură critică în regiunile Poltava, Sumî și Herson, în timp ce în regiunea Harkov au fost lovite clădiri rezidențiale. La Kramatorsk, o bombă aeriană ghidată a lovit un bloc de locuințe, iar patru persoane au fost salvate de echipele serviciului ucrainean pentru situații de urgență.

În Zaporojie, trei persoane au fost rănite, iar alte două au fost rănite la Krivoi Rog. La Odesa, un bloc de locuințe a fost lovit, în timp ce în Chubînske, în regiunea Kiev, serviciile de urgență au intervenit pentru stingerea incendiilor izbucnite la mai multe întreprinderi în urma atacurilor cu drone.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană reușise interceptarea sau neutralizarea a 222 de drone, a unei rachete Oniks și a șapte rachete balistice. Au fost raportate lovituri în 15 locații și căderi de resturi în alte 11.

Context regional

Cinci drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacului rusesc asupra Ucrainei, potrivit autorităților de la Chișinău.

România a fost, la rândul ei, pusă în alertă. MApN a detectat o țintă aeriană în apropierea localității Vâlcove, în Ucraina, la mică distanță de frontiera română. Un elicopter IAR-330 Puma SOCAT a fost trimis pentru monitorizare, iar populația din nordul județului Tulcea a primit RO-Alert. MApN a precizat că, în acel episod, nu a fost raportată pătrunderea țintei în spațiul aerian național.

Zelenski a insistat în special asupra necesității unor sisteme suplimentare de apărare antiaeriană și, mai ales, antirachetă balistică. El a spus că aliații europeni au luat în această săptămână decizii importante pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, dar că acestea trebuie completate prin noi pachete de apărare antirachetă, „în primul rând prin PURL”.

„Tot ceea ce consolidează protecția cerului salvează efectiv viețile ucrainenilor în fiecare zi”, a transmis președintele ucrainean.