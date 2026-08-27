Cod galben de furtuni în aproape jumătate de țară. Averse torențiale, vijelii și grindină

Prima avertizare vizează instabilitatea atmosferică și intră în vigoare joi, la ora 10:00. Aceasta rămâne valabilă până vineri, la ora 01:00.

Fenomenele vizate sunt averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Meteorologii anunță și vijelii izolate, cu rafale de 50 până la 70 km/h. Sunt posibile și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 centimetri.

Zonele afectate sunt cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și Carpații Meridionali și Orientali.

ANM anunță cod galben de instabilitate atmosferică și vânt puternic. Hartă

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 20 până la 25 l/mp. Pe arii restrânse, acumulările pot depăși 30 până la 50 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.

A doua avertizare cod galben vizează intensificări ale vântului și intră în vigoare vineri, 28 august, la ora 08:00. Aceasta rămâne valabilă până la ora 20:00, în aceeași zi. Zonele afectate sunt Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50 până la 70 km/h.