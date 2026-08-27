Prima pagină » Meteo » Cod galben de furtuni în aproape jumătate de țară. Averse torențiale, vijelii și grindină

Cod galben de furtuni în aproape jumătate de țară. Averse torențiale, vijelii și grindină

ANM a emis două atenționări cod galben pentru 27 și 28 august: ploi torențiale, grindină și rafale de vânt de până la 70 km/h. Zonele afectate.
Cod galben de furtuni în aproape jumătate de țară. Averse torențiale, vijelii și grindină
Andreea Tobias
27 aug. 2026, 10:11, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prima avertizare vizează instabilitatea atmosferică și intră în vigoare joi, la ora 10:00. Aceasta rămâne valabilă până vineri, la ora 01:00.

Fenomenele vizate sunt averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Meteorologii anunță și vijelii izolate, cu rafale de 50 până la 70 km/h. Sunt posibile și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 centimetri.

Zonele afectate sunt cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și Carpații Meridionali și Orientali.

ANM anunță cod galben de instabilitate atmosferică și vânt puternic. Hartă

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 20 până la 25 l/mp. Pe arii restrânse, acumulările pot depăși 30 până la 50 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.

A doua avertizare cod galben vizează intensificări ale vântului și intră în vigoare vineri, 28 august, la ora 08:00. Aceasta rămâne valabilă până la ora 20:00, în aceeași zi. Zonele afectate sunt Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50 până la 70 km/h.

Recomandarea video

Wall Street Journal: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a-i transmite lui Putin să nu atace NATO
G4Media
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.ro
Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut
Gandul
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune pe final de vară. Mihai Vorophievici anunță câștiguri pe toate planurile
CSID
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia