Cod galben de furtuni în aproape jumătate de țară. Averse torențiale, vijelii și grindină

Prima avertizare vizează instabilitatea atmosferică și intră în vigoare joi, la ora 10:00. Aceasta rămâne valabilă până vineri, la ora 01:00.
Fenomenele vizate sunt averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Meteorologii anunță și vijelii izolate, cu rafale de 50 până la 70 km/h. Sunt posibile și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 centimetri.
Zonele afectate sunt cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și Carpații Meridionali și Orientali.
În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 20 până la 25 l/mp. Pe arii restrânse, acumulările pot depăși 30 până la 50 l/mp.
ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.
A doua avertizare cod galben vizează intensificări ale vântului și intră în vigoare vineri, 28 august, la ora 08:00. Aceasta rămâne valabilă până la ora 20:00, în aceeași zi. Zonele afectate sunt Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50 până la 70 km/h.