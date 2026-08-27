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Beyoncé donează un milion de dolari pentru victimele cutremurului din Columbia

Cântăreața americană Beyoncé a anunțat că va dona un milion de dolari pentru a ajuta victimele cutremurului din Columbia din 10 august.
Beyoncé donează un milion de dolari pentru victimele cutremurului din Columbia
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
27 aug. 2026, 10:52, Știri externe
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Columbienii rămân profund afectați de cutremurul cu magnitudinea de 7,4 grade care a lovit țara acum aproximativ două săptămâni, cel mai puternic cutremur al secolului de până acum. Dezastrul a făcut peste 330 de victime și a provocat prăbușirea a mii de clădiri. Cali, al treilea oraș ca mărime din țară, și Pereira, în regiunea turistică a cafelei, au fost deosebit de afectate, potrivit Le Figaro.

Țara a intrat într-o fază de reconstrucție și ajutor pentru numeroasele familii rămase fără adăpost. Guvernul estimează costul reconstrucției zonelor afectate la aproximativ 9,57 miliarde de dolari. Pe 17 august, cântăreața Shakira a anunțat că fundația sa, Fundación Pies Descalzos, a promis  1,25 milioane de dolari pentru a ajuta la reconstrucția școlilor.

La rândul ei, Beyoncé își alocă „donația personală” pentru distribuirea de ajutoare alimentare și provizii esențiale, potrivit unui comunicat al Parkwood Entertainment, casa de discuri pe care a fondat-o. În 2025, Fundația sa BeyGOOD a sprijinit, de asemenea, victimele incendiilor din California prin înființarea unui fond de ajutor în valoare de 2,5 milioane de dolari.

Până în 2025, Beyoncé pe care fanii ei o numesc „Regina B” se alăturase deja artiștilor miliardari.  Își datorează averea investițiilor, dar mai ales turneelor ​​sale extrem de profitabile. De exemplu, cele trei spectacole istorice ale sale de pe Stade de France din iunie 2024 au generat venituri de 34,4 milioane de dolari – cea mai profitabilă serie de concerte din istoria stadionului.

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