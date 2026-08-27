Imagini alarmante cu drone deasupra României circulă pe internet. Ce spune Ministerul Apărării

Precizările MApN vin în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina, în apropierea frontierei române.

Potrivit Ministerului Apărării, în spațiul public și pe rețelele sociale au circulat capturi provenite de pe platforme neoficiale, inclusiv site-uri de tip open-source precum dimap.live, care ar sugera prezența unor drone în spațiul aerian național.

MApN susține că o asemenea interpretare este eronată și atrage atenția că aceste platforme nu au acces la informațiile furnizate de sistemele radar militare românești.

Cum apar traseele greșite

Potrivit explicațiilor oficiale, site-urile respective funcționează pe baza unor estimări, algoritmi predictivi și informații provenite din surse deschise, uneori neverificate.

În aceste condiții, aplicațiile pot estima o traiectorie pornind de la date incomplete sau pot afișa erori de poziționare, ceea ce poate face ca un obiect aflat în realitate în afara României să apară pe hartă ca fiind în interiorul spațiului aerian național.

Ministerul precizează că sistemul său de supraveghere radar monitorizează permanent spațiul aerian al țării, cu echipamente militare.

MApN: În cazul unui risc real, autoritățile activează procedurile de alertă

Atunci când este identificat un pericol real, procedurile prevăd alertarea forțelor de apărare antiaeriană și a aeronavelor aflate în serviciul de poliție aeriană.

Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este notificat pentru a putea transmite mesaje RO-Alert populației din zonele potențial afectate.

MApN le recomandă cetățenilor să verifice informațiile din surse oficiale înainte de a distribui capturi sau hărți apărute în mediul online.

Instituția avertizează că răspândirea rapidă a unor interpretări greșite poate produce panică inutilă și, în același timp, poate reduce atenția acordată alertelor reale atunci când acestea sunt emise.

Ministerul Apărării precizează că orice risc verificat pentru spațiul aerian al României este comunicat prin canalele oficiale.