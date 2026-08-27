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Alertă la granița României: MApN a detectat o dronă la doar 3 kilometri de frontieră/Alerta a încetat după aproape 2 ore

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, joi dimineață, o țintă aeriană în Ucraina, la aproximativ trei kilometri de Vâlcove și în apropierea frontierei României.
Alertă la granița României: MApN a detectat o dronă la doar 3 kilometri de frontieră/Alerta a încetat după aproape 2 ore
Sursă foto: Agenția Media a Armatei
Oana Antipa
27 aug. 2026, 09:01, Știrile zilei
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UPDATE ora 9:01 Alerta aeriană a încetat

Alerta aeriană a încetat la ora 08.35, anunță MApN.

Știrea inițială

Autoritățile au pus în alertă sistemele de apărare aeriană și au transmis un mesaj RO-Alert pentru o parte a județului Tulcea.

Ținta aeriană, detectată în apropierea frontierei

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de joi, 27 august, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Sistemul de supraveghere radar al Armatei Române a identificat o țintă aeriană aflată la aproximativ trei kilometri nord de localitatea Vâlcove, din Ucraina, într-o zonă situată în imediata apropiere a frontierei cu România.

În urma detectării țintei, sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în stare de alertă, au precizat reprezentanții MApN.

Ministerul nu a oferit, în informațiile comunicate inițial, detalii privind natura țintei aeriene detectate sau traiectoria acesteia.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea

În contextul situației de la frontieră, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), astfel încât să fie instituite măsurile necesare pentru avertizarea populației.

Autoritățile au decis alertarea locuitorilor din nordul și estul județului Tulcea, zone aflate în apropierea frontierei cu Ucraina.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 06:54, potrivit Ministerului Apărării.

Astfel de avertizări au rolul de a informa populația din zonele potențial expuse și de a permite adoptarea unor măsuri de protecție în cazul în care evoluția situației generează riscuri pentru teritoriul României.

MApN: Spațiul aerian al României nu a fost încălcat

Ministerul Apărării subliniază că sistemele de supraveghere nu au identificat nicio pătrundere în spațiul aerian național.

Prin urmare, potrivit datelor disponibile în urma monitorizării de joi dimineață, ținta detectată în apropierea localității ucrainene Vâlcove nu a traversat frontiera aeriană a României.

Zona Deltei Dunării și a județului Tulcea se află în imediata vecinătate a sudului Ucrainei, unde războiul declanșat de Rusia a determinat în repetate rânduri autoritățile române să monitorizeze cu atenție evoluțiile din apropierea frontierei.

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