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Nicușor Dan, la Chișinău: România va sprijini Republica Moldova în drumul spre UE și în fața amenințărilor Rusiei

Președintele Nicușor Dan a transmis, joi, de la Chișinău, un mesaj ferm privind amenințările din regiune, după întâlnirea cu Maia Sandu. Șeful statului român a vorbit despre „presiunile venite din partea Rusiei” și a avertizat că încălcarea spațiului aerian de către drone rusești sunt „o provocare constantă”.
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Luiza Moldovan
27 aug. 2026, 16:58, Politic
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Președintele Nicușor Dan a avut, joi, la Chișinău, consultări cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, despre relația bilaterală, integrarea europeană a Republicii Moldova și situația de securitate din regiune.

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Ncușor Dan spune că Bucureștiul va continua să ofere sprijin Republicii Moldova, inclusiv prin expertiză tehnică și sprijin diplomatic.

Am avut astăzi la Chișinău consultări cu doamna Președinte Maia Sandu pe prioritățile agendei bilaterale și pe temele de actualitate la nivel european și internațional”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe contul oficial de socializare.

„O dovadă în plus a apropierii dintre România și Republica Moldova”

Președintele României a adresat, cu această ocazie, felicitări Maiei Sandu și cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței și le-a transmis „urări de pace, prosperitate și securitate, în interiorul familiei europene”.

Nicușor Dan a subliniat apropierea dintre România și Republica Moldova și caracterul special al relației dintre cele două state.

Întâlnirea noastră de astăzi este o dovadă în plus a apropierii dintre România și Republica Moldova și a relației noastre speciale, bazate pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții”, a scris șeful statului.

România promite sprijin pentru integrarea europeană

Un punct important al discuțiilor de la Chișinău a fost parcursul european al Republicii Moldova. Nicușor Dan a transmis un mesaj de susținere pentru progresele făcute de autoritățile de la Chișinău și a remarcat mobilizarea instituțiilor și a societății pentru implementarea reformelor.

Am adresat cuvinte de încurajare Republicii Moldova pentru progresele realizate în procesul de integrare europeană, care au dovedit o dată în plus o mobilizare politică, administrativă și civică exemplară pentru a implementa legislația europeană și reformele necesare”, a declarat președintele.

Totodată, Nicușor Dan a atras atenția că reformele trebuie să continue

Reformele trebuie continuate în ritm susținut, pe toate palierele, iar România va rămâne aproape, oferind expertiză tehnică și sprijin diplomatic pentru ca procesul de integrare europeană să avanseze într-un ritm accelerat”, a precizat acesta.

Securitatea energetică, pe agenda discuțiilor

Cei doi șefi de stat au discutat și despre securitatea energetică și proiectele de interconectare dintre România și Republica Moldova.

Avem un angajament comun ferm de a continua în mod susținut eforturile pe acest palier”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Dronele rusești, o provocare constantă

Situația de securitate din regiune a reprezentat un alt subiect important al consultărilor. Președintele României a menționat reziliența, combaterea dezinformării și amenințările hibride, dar și presiunile exercitate de Rusia.

Am abordat astăzi și temele rezilienței, combaterii dezinformării și amenințărilor hibride, precum și necesitatea de a contracara presiunile venite din partea Rusiei”, a scris Nicușor Dan.

Președintele a indicat în mod special incidentele în care drone rusești încalcă spațiul aerian.

Dintre acestea, încălcarea spațiului aerian de către drone rusești reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile noastre și vom aprofunda cooperarea noastră pe acest palier”, a transmis președintele României.

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