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Dominic Fritz, atac dur la adresa PSD: Blochează dezvoltarea României. Ar fi iresponsabil să le dăm guvernarea

Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, a lansat joi un atac dur la adresa Partidului Social Democrat, acuzându-l de lipsă de asumare și retorică periculoasă, subliniind că o revenire a social-democraților la guvernare ar fi „o catastrofă pentru România”.
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Radu Mocanu
27 aug. 2026, 16:48, Politic
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Președintele USR a criticat în termeni duri comportamentul social-democraților din ultimul an. 

„Ce vedem din partea PSD este, pe de o parte, o retorică extrem de agresivă, o încălcare a tuturor cutumelor democratice, chiar a Constituției. Dar vedem mai ales acest sabotaj constant și extrem de cinic, în care, din lipsă de asumare, efectiv blochează dezvoltarea României”, a spus Fritz, joi, într-o intervenție la Digi24. 

Excluderea categorică a unei noi colaborări cu PSD

Acesta a mai spus că sub nici-o formă USR nu ar vota pentru revenirea Partidului Social Democrat la guvernare, amintit de începutul guvernării coaliției pro-europene. 

„PSD ar fi o catastrofă pentru România. Și tocmai de aceea nu există niciun motiv ca USR să voteze pentru o astfel de catastrofă. Am făcut o încercare acum un an și am crezut, într-adevăr, că a existat un moment de smerenie sau un moment de trezire la PSD. Deja, după prima lună, vă amintiți că în august, când a decedat Iliescu, au început cu aceeași retorică anti-USR, că nu ne-am dus la funeralii și așa mai departe”, continuă liderul USR. 

„Au început să blocheze reforme și așa au ținut țara nouă luni în blocaj și apoi au decapitat guvernul sau au încercat cel puțin și ne-au aruncat în criză. Deci ar fi responsabil să dăm acum guvernarea la PSD”, a mai precizat Dominic Fritz. 

Legea Integrității și „amendamentul Fritz”

Comentariile sale vin după ce Senatul a votat miercuri noua Lege a Integrității cu 106 voturi „pentru”, 19 voturi „împotrivă” și nicio abținere. 

Actul normativ schimbă cadrul legislativ privind funcționarea Agenției Naționale de Integritate și include amendamentul Fritz care stabilește pierderea mandatului de către aleșii găsiți în conflict de interese. 

Amendamentul a fost introdus de social-democrați și ulterior atacat la CCR de USR și PNL. Deși mai multe prevederi au fost respinse, amendamentul a trecut de controlul de constituționalitate.  

Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a fost condamnat definitiv de ÎCCJ pentru conflict de interese și în eventualitatea promulgării legii, acesta și-ar pierde mandatul. 

În timpul dezbaterii din plen, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir i-a atacat pe parlamentarii USR, numindu-i „reprezentanți ai curentului neomarxist în România”. 

Sursa video: Digi 24

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