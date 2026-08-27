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Nicușor Dan, alături de Maia Sandu și Volodimir Zelenski: România va continua să acorde sprijin. Sunt bucuros că țările noastre colaborează

Președintele României, Nicușor Dan, prezent la Chișinău alături de Maia Sandu și Volodimir Zelenski, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova a transmis sprijin pentru parcursul european al celor două state și un mesaj ferm de solidaritate regională.
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Radu Mocanu
27 aug. 2026, 20:40, Politic
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Nicușor Dan a adresat felicitări cetățenilor Republicii Moldova pentru Ziua Independenței și celor din Ucraina pentru  Ziua lor Națională, sărbătorită pe 24 august și condamnat din nou invazia rusă și a asigurat Kievul de sprijinul continuu al Bucureștiului. 

„Încep prin a condamna odată și încă odată agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și a asigura Ucraina de suportul continuu al româniei în această luptă nedreaptă. Am uitat să felicit cetățenii Republicii Moldova pentru ziua independenței, evenimentul care ne aduce azi. Felicit cetățenii Ucrainei pentru ziua națională pe care au sărbătorit-o în urmă cu câteva zile”, a declarat Nicușor Dan. 

Colaborarea cu Ucraina

Președintele a subliniat că parteneriatul strategic dintre România și Ucraina înregistrează progrese. 

„Legat de relația bilaterală cu Ucraina, după cum știți România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic și mă bucur că lucrurile avansează între noi. De exemplu, mâine, după mulți ani, va avea loc o reuniune a Comitetului Mixt pentru Minoritățile din cele două țări în care vom discuta chestiuni importante, cea mai importantă fiind educația în limba maternă în cele două țări”, a precizat șeful statului. 

Președintele a spus că au avut loc discuții trilaterale s-au concentrat pe consolidarea conexiunilor strategice dintre cele trei state. 

„Pe plan trilateral, sunt bucuros că țările noastre colaborează. Am discutat despre proiecte de infrastructură și despre proiecte energetice comune, de interconexiuni. După cum știți, prin programul SAFE, România va construi autostradă până la granița și câțiva kilometri în interiorul Republicii Moldova și autostradă până la granița nordică cu Ucraina”, a subliniat Dan. 

Răspuns comun la incidentele cu drone și susținerea aderării la UE

Un alt subiect abordat a fost reprezentat de amenințările de securitate cu care se confruntă România și Republica Moldova, inclusiv atacurile cu drone. 

„Am discutat de amenințările, bineînțeles că există o diferență de scală, dar am discutat de amenințările la care țările noastre, România și Republica Moldova, sunt supuse. Dronele la care doamna președintă a făcut referire și putem să colaborăm pentru a preveni tipul acesta de agresiune”, a punctat liderul de la București. 

Nu în ultimul rând, șeful statului și-a exprimat sprijinul față de Republica Moldova și Ucraina în vederea aderării celor două state la Uniunea Europeană, lăudând Chișinăul. 

„Am discutat, evident, de parcursul european al celor două țări pe care România îl susține și aici Republica Moldova este un exemplu pentru toate țările europene care sunt în curs de aderare. Sunt convins că tipul acesta de interacțiuni va continua la toate nivelurile administrative”, conchide președintele. 

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