Maia Sandu, despre ajutorul dat de România: A făcut-o firesc, așa cum face un frate sau o soră

Maia Sandu a spus în discursul de la finalul întâlnirii avute la Chișinău cu Nicușor Dan și Volodimir Zelenski că, în urmă cu 35 de ani, în această săptămână de august, harta regiunii noastre se schimba.

„Eram trei țări sărace, la marginea Europei, cu economii ruinate și cu viitorul incert. Iar astăzi, trei state europene stăm la aceeași masă, respectate în Europa și în lume”, a declarat ea.

Ea a numit Ucraina drept țara care apără un continent întreg: „Moldova doarme mai liniștită datorită rezistenței ucrainenilor”.

„Așa cum face un frate sau o soră”

Despre România, Maia Sandu a spus că a fost alături de Republica Moldova încă de la proclamarea independenței.

„România a fost lângă noi la fiecare cumpănă, în anii grei de la început, în crizele energetice, în momentele în care alții ne priveau de la distanță. A făcut-o firesc, așa cum face un frate sau o soră”, a precizat președinta Moldovei.

Ea a adăugat că România „a purtat cauza” Republicii Moldova în Europa atunci când „vocea noastră era încă slabă”.

„În prag de sărbătoare, drone rusești au pătruns în spațiul nostru aerian”

Liderul de la Chișinău a vorbit și despre independență.

„Independența înseamnă să ai lumină și căldură în casă, indiferent de ce se decide la Moscova”, a spus Maia Sandu.

Ea susține că Moldova își dorește să fie un vecin bun și „un prieten” pentru vecinii săi.

A vorbit și despre atacurile Rusiei.

„Spațiul aerian al Republicii Moldova și al României a fost încălcat de zeci de ori. Chiar astăzi, în prag de sărbătoare, drone rusești au pătruns în spațiul nostru aerian în încercarea vădită de a ne intimida. Spun clar și răspicat, în prezența prietenilor noștri, nu ne vom lăsa intimidați”.