BIAS 2026 începe la Băneasa cu un amplu exercițiu de intervenție. Sâmbătă, 11 ore de spectacol aerian

Directorul Direcției Operațiuni Aerodrom a Aeroportului Internațional Henri Coandă, Radu-Gabriel Bondar, a declarat joi că BIAS a ajuns, în timp, unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Europa Centrală și de Est.

„Ne bucurăm să putem oferi publicului încă o ediție BIAS. Sperăm să fie una de succes. Acest eveniment, care de-a lungul timpului a devenit unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Europa Centrală și de Est, este posibil cu ajutorul colaborării susținute a entităților implicate pe parcursul unui an de zile”, a declarat Bondar.

Prima zi cu public va fi vineri, când spectatorii vor putea urmări antrenamentele oficiale ale formațiilor și piloților care vor evolua în spectacolul principal.

Exercițiu de urgență înainte de BIAS: „Să vedem modul de acțiune și măsurile de securitate”

Înainte de începerea propriu-zisă a evenimentului, ISU București-Ilfov și organizatorii vor simula o intervenție în cazul unei situații de urgență la o aeronavă.

Generalul de brigadă Irinel-Alexandru Precup, inspectorul-șef al ISU „Dealul Spirii” București-Ilfov, a explicat că pompierii participă anual la BIAS și asigură atât intervenția în caz de incendiu, cât și acordarea primului ajutor medical.

„BIAS-ul pentru noi înseamnă foarte mult, înseamnă colaborare, înseamnă asigurarea măsurilor de securitate la incendiu, măsuri de prim ajutor medical calificat. Participăm cu echipaje SMURD, în zona acordării de asistență tuturor participanților și pentru stingerea incendiilor în situațiile în care apare un eveniment nedorit”, a spus Precup.

Exercițiul va avea loc vineri, la ora 11:00, și va testa modul în care instituțiile implicate reacționează în cazul unei urgențe.

„Acest exercițiu ne va arăta unde ne aflăm. Eu cred că destul de sus. (…) Vreau să-i asigur pe toți participanții la BIAS, mă refer și la piloți, că sunt în siguranță alături de echipajele noastre”, a mai spus șeful ISU București-Ilfov.

George Rotaru: „Un eveniment este frumos dacă este în siguranță”

Directorul general al Aeroclubului României, George Rotaru, a precizat că astfel de simulări au mai fost organizate înaintea BIAS, însă exercițiul din acest an va fi unul mai amplu.

„În anii trecuți am făcut exerciții înainte de BIAS și am simulat un accident, chiar am simulat accidente în public. Acum va fi o simulare mai amplă, care ne ajută pe toți cei implicați în desfășurarea BIAS să ne asigurăm că știm să răspundem în orice situație”, a declarat Rotaru.

El a atras atenția că demonstrațiile includ și folosirea unor cantități importante de materiale pirotehnice, ceea ce face ca pregătirea măsurilor de securitate să fie esențială.

„Folosim multă pirotehnie. (…) Trebuie să fie un eveniment frumos și este frumos dacă este în siguranță”, a spus George Rotaru.

Frecce Tricolori și Turkish Stars, printre vedetele ediției

BIAS 2026 este cea de-a XVI-a ediție a spectacolului aerian de la București. Potrivit lui George Rotaru, sute de persoane lucrează de luni întregi la organizarea evenimentului, pregătirile începând practic cu aproximativ un an înainte.

Ziua principală este programată sâmbătă, când evoluțiile aeriene se vor desfășura între orele 10:00 și 21:00.

Printre principalele atracții internaționale se numără două dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană din lume: Frecce Tricolori, formația Forțelor Aeriene Italiene, și Turkish Stars, echipa de demonstrație a Forțelor Aeriene Turce.

În program sunt implicați și participanți din Germania, Spania și Slovenia, alături de Forțele Aeriene Române și Aeroclubul României.

Aeroclubul va participa cu Hawks of Romania, White Wings, Blue Wings și Solo Fox, iar publicul va putea vizita și o amplă expoziție statică.

Ediția din acest an este dedicată și pionierului aviației românești Traian Vuia, la 120 de ani de la primul său zbor. În zona expozițională va putea fi văzută o replică a aparatului Vuia I, dar și o machetă la scară 1:1 a avionului de vânătoare IAR-80.

BIAS 2026 se desfășoară în perioada 28-29 august, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și ROMAERO. Accesul publicului este gratuit.