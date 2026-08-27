Tanczos Barna, despre organizarea de anticipate și suspendarea președintelui: Populism. Nu este un lucru de dorit

Tanczos Barna a declarat că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru actuala criză politică și că România trebuie să găsească rapid o formulă de guvernare în actualul cadru parlamentar.

Refuzul anticipatelor

„Nu sunt o soluție și România nu trebuie să ajungă la anticipate”, a spus Tanczos despre alegerile anticipate, joi, la B1 TV.

Oficialul a avertizat și asupra posibilității ca AUR să ajungă la guvernare. În opinia sa, preluarea guvernării de către formațiunea condusă de George Simion ar produce „o schimbare radicală în România”.

„Dacă astăzi AUR ar prelua guvernarea. Cred că nu este un lucru de dorit, din punctul nostru de vedere în niciun caz. Nici nu e obligatorie dizolvarea Parlamentului, dar este nevoie de implicare și decizii cât se poate de repede pe această situație”, spune liderul UDMR.

Tema suspendării șefului statului: Populism

În ceea ce privește scenariul suspendării președintelui, Tanczos Barna a respins posibilitatea ca acesta să se concretizeze.

„în momentul ăsta, este strict populism, marketing politic și aruncarea unor subiecte pe agenda zilnică care oricum n-au nicio greutate. Nu cred că se poate ajunge la suspendarea președintelui și nici nu se va strânge nicio majoritate și nici nu se va ajunge acolo”, a mai spus vicepremierul.

Legat de alegerile anticipate, președintele Nicușor Dan a declarat în repetate rânduri că acest scenariu nu este realist. Referitor la suspendare, liderul AUR, George Simion, declarată încă de la începutul lunii că inițiativa de demitere a președintelui se bucură de o susținere „importantă” în Parlament.

Sursa: B1 TV